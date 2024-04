Qui va drogar l'equip de «Titànic»? Un nou informe podria resoldre el misteri

Trenta anys després, la pel·lícula Titànic encara té un gran impacte. Tothom se'n recorda de la guanyadora de dotze premis Oscar. Sigui per alguna de les seves escenes memorables, per Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, per la banda sonora, pels mems, per aquell final. Però el film també té misteris amagats.

Un dels més enrevessats té un sopar com a protagonista. En concret, el dia que el director de la pel·lícula, James Cameron, i tot el seu equip van acabar ballant la conga i a un hospital del Canadà. El motiu? Van ser drogats: la sopa de marisc que van sopar estava alterada. Trenta anys després l'enigma de qui i com s'ho va fer encara no s'ha resolt. Almenys fins ara, atès que un nou informe policial podria treure'n l'entrellat.

Una sopa de marisc explosiva

L'incident es va produir el 8 d'agost de 1996. Després d'un dia llarg de feina, l'equip es va trobar per sopar. No hi eren ni Leonardo DiCaprio ni Kate Winslet, sense cap escena per rodar aquell dia. Sí que hi era la resta, una vuitantena de persones que treballaven en la producció. El menú era una sopa de marisc. Boníssima, segons recorden els testimonis. Explosiva, també: el sopar tenia un ingredient extra.

El mateix James Cameron va notar-ne els efectes, amb parada al lavabo per vomitar inclosa. Quan va tornar, la major part de l'equip s'havia esvaït, recorda el director en una entrevista a Vanity Fair. S'havien intoxicat. Tots van anar a parar a l'hospital. Allà, disbauxa: crits, salts, conga per tot l'edifici. Una situació de caos cortesia de la droga.

Un polsim de pols d'àngel

Un cop atesos, des de l'hospital els hi van fer proves toxicològiques. Els resultats? Fenciclidina: una droga que provoca efectes al·lucinògens, que té el malnom de pols d'àngel. La pregunta? El misteri de com va poder anar a parar un polsim de pols d'àngel a la sopa de marisc. De l'informe policial que se'n va fer, només se'n va difondre una part. El cas es va tancar, el 1999, sense confirmar si s'havia trobat algun responsable. Fins avui.

La policia de Halifax haurà de divulgar tota la informació que va recopilar del cas. Segons The Guardian l'expedient hauria de fer-se públic a mitjan maig, qui sap si amb el nom del responsable que la major part de l'equip del Titànic acabes pels passadissos d'un hospital ballant una conga.