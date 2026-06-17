Recircular L'Eixample i Infinito Delicias guanyen «ex-aequo» el Premi FAD d'Arquitectura 2026

Els projectes Recircular L'Eixample, de Flexo Arquitectura i Addenda Architects, i Infinito Delicias, d'Husos Arquitecturas i elii (oficina d'arquitectura), han guanyat ex-aequo el Premi FAD d'Arquitectura 2026 en la 68a edició dels Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme celebrats al Disseny Hub Barcelona (DHub). L'Anònima Manresana és distingit amb el Premi RE-FAD, mentre que la reforma d'habitatge al carrer Argumosa de Madrid feta per MAIO obté el Premi FAD d'Interiorisme.\r\n\r\nEn la categoria de Ciutat i Paisatge el guardó recau en la Canòpia Urbana del Parc de les Glòries, i en la d'Intervencions Efímeres, en la instal·lació Limina a Chillida Leku. El Premi FAD Internacional reconeix el projecte Abby Kortrijk, a Bèlgica.\r\n