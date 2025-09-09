Subhasten una pintura inèdita i una escultura icònica de Salvador Dalí

La casa de subhastes digital Setdart subhastarà el 16 de setembre una obra de Salvador Dalí vinculada al Palauet Albéniz i a Barcelona. En un comunicat han explicat que el gouache inèdit que sortirà en licitació té per títol "Homenatge a Ramon Llull" i és un treball preparatori per al mural que el geni empordanès va pintar l’any 1969 en una de les quatre petxines que sostenen la cúpula del vestíbul del palauet, dedicades a figures històriques estretament relacionades amb Barcelona: Ramon Llull, Joan Maragall, Cristòfol Colom i Miguel de Cervantes.
La peça no havia sortit mai al mercat i serà la primera vegada que es mostra al públic. Segons han explicat, el gouache que surt a subhasta correspon a l’estudi preparatori de la petxina dedicada a Ramon Llull, el filòsof i místic mallorquí del segle XIII. La pintura té un valor estimat d'entre 180.000 i 200.000 euros.
Dalí, amb el seu inconfusible llenguatge surrealista, tradueix el pensament de Llull en imatges d’alt impacte visual: una silueta femenina fusionada amb el cel i la llum solar, símbol de la unió entre el terrenal i el diví; una creu de lletres que evoca els mètodes lul·lians de sistematització del coneixement; i una arquitectura escalonada que recorda l’esforç per ascendir cap a la veritat. “El resultat és una composició que oscil·la entre el racional i l’oníric, entre la mística medieval i la modernitat. Un exercici de virtuosisme tècnic que reforça la dualitat constant en l’obra de Dalí: la ciència i el deliri poètic, el mètode i el somni.”, han explicat.
Han concretat que està executada en gouache sobre paper i signada a l’angle inferior dret, també que està certificada. També han apuntat que en un moment en què el mercat de l’art ha sofert un descens global del 12 % el 2024, “la demanda d’obres de Dalí no només s’ha mantingut estable sinó que ha crescut, consolidant-lo com un dels valors més sòlids i atractius per a col·leccionistes i inversors”.
D’altra banda, han explicat que a la mateixa subhasta es licitarà una de les escultures més icòniques del catàleg dalinià: la "Venus Espacial". En aquesta obra, Dalí fragmenta la clàssica Venus de Milo i l’enriqueix amb elements surrealistes: un rellotge tou que simbolitza la relativitat del temps, un ou daurat com a metàfora de renaixement i futur, i un grup de formigues que evoquen la por a la descomposició.
“La Venus Espacial exemplifica la capacitat del pintor de Figueres de reinventar els referents clàssics i traslladar el seu univers més enllà del llenç, convertint la tridimensionalitat en un espai per al somni i la provocació.”, han celebrat. El valor estimat de l'escultura es troba entre els 140.000 i 180.000 euros.