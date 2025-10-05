Torna La Gossa Sorda? El grup valencià reviscola deu anys després

Les xarxes socials s'han tornat boges aquest diumenge a la tarda després que el compte d'Instagram del grup de música valencià La Gossa Sorda hagi publicat un vídeo de 24 segons amb què, sembla, que anuncien la tornada al "joc" del grup.
Al vídeo surten uns escacs de color roig i blanc i algú jugant una partida en què, a poc a poc, van desapareixent les peces fins que, finalment, només una aconsegueix destacar entre la resta: el cavall amb cap de gossa, logo característic de La Gossa Sorda.
Encara que no està confirmat, els comentaris del vídeo i dels usuaris a X han començat a il·lusionar-se amb la tornada del grup valencià després de la seva retirada ja fa 10 anys. El compte d'Instagram ja té més de deu mil seguidors i només segueix a cinc usuaris que són els antics integrants de la Gossa, entre els quals està el que va ser cantant principal Josep Nadal, ara continua actiu amb el grup Pep de la Tona; i l'altra veu del grup, Àlex Seguí.
Alguns dels comentaris són de companys de professió, com el del grup Auxili, que ho han celebrat amb un "bentornats mestres". O el del cantant Xavi Sarrià, qui escriu "a la batalla!".
L'anunci apareix dies després de saber que La Fúmiga, un dels grups valencians més potents del panorama musical valencià actual, es retirava dels escenaris després de tretze anys, 500 concerts, dos discos d'or i més de 150 milions de reproduccions de les seves cançons a Spotify.
Deu anys després
Després de 15 anys de carrera musical La Gossa Sorda es va retirar de la música el 2015 per a emprendre camins distints. Deu anys després, i moltes demandes després del públic fidel que van construir, la mítica formació de Pego ha tornat a donar senyals de vida.
Es van acomiadar dels escenaris amb la gira "L'última volta", amb què van actuar al País Valencià, a Catalunya i a París. I el 2016 van fer els últims concerts a Barcelona, Madrid, Mallorca, Pego i al Japó. Els cantants del grup, Josep Nadal i Alexandre Seguí, van actuar junts per última vegada el gener de 2022 en un concert per a commemorar el 25 d'abril en la plaça de Bous de València.