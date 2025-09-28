Així sona la nova cançó d'Estopa i The Tyets: «Camila»

100.000 persones han pogut sentir la nova cançó d'Estopa i The Tyets, "Camila", en el Piromusical de la Mercè 2025 que ha tancat la Festa Major de Barcelona amb l'estrena de la Font Màgica de Montjuïc i un seguit de cançons triades pels germans Muñoz entre les quals hi ha temes d'Extremoduro, Los Chichos, Albert Pla o Janis Joplin.
La cançó és una rumba catalana que transmet molta energia i descriu la personalitat de "la Camila", que sempre "va loca" en totes les festes, és a dir, una persona que és l'ànima de la festa i aconsegueix engaliar a tots els amics per sortir de festa.
Els germans Muñoz i The Tyets han apostat per un tema que sona al ritme clàssic de la rumba catalana amb elements sonors típics del pop català que caracteritza la música dels Tyets, la barreja ideal per a una cançó amb ànima d'estiu que es pot ballar en qualsevol festa major o de barri.
Amb aquesta cançó, presentada per primera vegada al Piromusical, tanquen les festes de la Mercè 2025 després d'una setmana festiva que ha comptat amb el pregó de l'actriu Emma Vilarasau, és d'un centenar de concerts i diverses actuacions de cultura popular.
Els concerts més multitudinaris s'han concentrat en l'avinguda de Maria Cristina i la platja del Bogatell, amb una programació "pensada per a oferir un bon equilibri entre audiències", segons explica l'Ajuntament de Barcelona a Europa Press.