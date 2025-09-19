David Muñoz, cantant d'Estopa, es matricula en Història en la UB

Les classes han començat per a tothom, inclús per a David Muñoz, membre d'Estopa, qui s'ha matriculat al Grau d'Història de la Universitat de Barcelona com un estudiant més aquest curs als 49 anys. Així ho han compartit unes companyes que estudiaran el Grau amb ell el curs 2025-2026 en una publicació a X en què es veu al cantant d'Estopa posant amb les seves noves companyes de classe.
Tot i que aquesta notícia surt ara, va ser una exclusiva de les "Mamarazzis", un pòdcast de premsa rosa dirigit per Laura Fa i Lorena Vázquez, en què van anunciar que David Muñoz estudiaria el Grau d'Història de la UB, de fet, junt amb una de les presentadores, Laura Fa, qui també s'ha matriculat al Grau.
Estopa al Piromusical de la Mercè
Tot i aquesta notícia, el grup no aturarà la seva carrera musical, de fet, faran la selecció del Piromusical de la Mercè 2025, que arrencarà amb un tema d’Extremoduro i tindrà cançons de Los Chichos, Albert Pla o Janis Joplin. La selecció que han preparat és dels temes de la seva vida, i preveuen que apel·lin a moltes generacions. A més, estrenaran el seu nou tema en català produït amb The Tyets, una rumba catalana que porta per títol "Camila".