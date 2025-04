Tots els detalls de les roses de Sant Jordi 2025: origen, preu i colors més populars

Els floristes de Mercabarna-flor confien tornar a les xifres d’abans de la pandèmia i que aquest Sant Jordi es tornin a superar els set milions de roses venudes, de les que un 30% sortiran del mercat majorista. Justifiquen l’optimisme pel fet que la festa caigui en dia feiner i perquè els turistes cada cop “se la fan més seva”. El president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle, ha explicat que els preus es mantindran “estables” amb flors de bona qualitat a partir dels 5 euros i que, sense producte local, un any més el gruix de roses vindrà de Colòmbia (68%), Equador (22%) i Holanda (10%). El 80% de les roses que es vendran seran vermelles, principalment de la varietat Freedom, i el 20% restant d’altres colors.

En la ja tradicional roda de premsa dels majoristes de Mercabarna-flor prèvia a Sant Jordi, Miquel Batlle ha recordat que les diades que cauen entre setmana acostumen a ser “bones i potents” i que enguany es donaran tots els ingredients per superar, com abans de la pandèmia, els set milions de roses venudes, un 13% més que l’any passat aproximadament. “Ja no és només la rosa que es regala a mares, filles o àvies; si Sant Jordi cau entre setmana també es regala a les empreses o a la restauració i això ens ajudarà a superar la barrera dels set milions”, ha afegit.

També hi ajudarà el fet que tant els turistes que visiten Barcelona com els estrangers que hi viuen, prop d’un terç de la població, “adoptin” la tradició de regalar el llibre i la rosa. En aquest sentit, i com a curiositat, el president de Mercabarna i regidor d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha explicat que aquest any els majoristes de Mercabarna-flor ha rebut comandes de rams de roses de particulars i empreses del Japó i Alemanya “que volen assumir la tradició”.

Tampoc hi haurà gaires variacions pel que fa a colors i varietats. La rosa vermella serà un Sant Jordi més la majoritària, amb un 80% de les vendes, i la resta s’ho repartiran colors com el groc, el blanc, el rosa i el taronja. Pel que fa a les veritats, la rosa Freedom serà de nou “la reina”.“No hi ha qui destroni a la Freedom. És productiva, té una llargada molt correcta i un color vermell molt bonic. La Reed Naomi, amb un 10% de les vendes, va a la baixa perquè a Holanda no se’n fa tanta i la Explorer, que s’està intentant introduir, té una bona mida, però un vermell una mica fosc que no agrada”. Ha puntualitzat.

Respecte a anys anteriors, continua a l’alça la tendència de decorar la rosa de Sant Jordi amb embolcalls naturals i sostenibles. El plàstic pràcticament ha “desaparegut” i s’imposen materials reciclables i biodegradables com el paper, el cartó, les teles o el jute.