Troben una sandàlia romana de talla 48 de fa més de 2.000 anys

La sandàlia romana ha estat trobada al nord d'Anglaterra, a la vora del mur d'Adrià. Aquesta localització es caracteritza per ser una de les defenses romanes més importants, al límit entre els britànics i l'imperi romà. Probablement, allà s'hi destinaven els millors soldats, basant-se en la seva talla i destresa.

La troballa de la sola d'una sandàlia d'estil romà pot corroborar la destinació dels millors lluitadors a zones com el llarg de la muralla d'Adrià. Els experts han determinat que la sola romana de 32 centímetres prové de 2.000 anys enrere, avui dia correspon a un calçat de talla 48. Els arqueòlegs han calculat que l'home que portava aquesta sandàlia podria situar-se entre els 1,95 metres o els 2 metres d'alçada. Un tret característic anòmal durant aquella època.

Durant les excavacions del jaciment Magna, un dels fronts que defensaven el mur romà a Northumberland, a la frontera de l'antiga Britànnia, l'equip dirigit per Vindolanda Trust ha trobat dues soles de sandàlia: la de l'home que fregava els 2 metres d'alçada i una altra que està trencada i que també feia semblar que fos bastant llarga. Aquesta darrere, tot i faltar-li un tros, mostra totes les capes de la sandàlia i permet saber com es feien en aquella època. Per contra, la de l'home alt, té només la capa de cuir, però en tota la seva totalitat, cosa que permet saber l'extensió exacta de la sandàlia.

La sandàlia més grossa

Aquest seria un dels calçats més grans mai trobats en unes excavacions de Vindolanda, el que permet fer més conjuntures sobre qui i com era la persona propietària de la sandàlia. Tot i que cal reconèixer les limitacions a l'hora de determinar l'alçada exacta, ja que mentre la sandàlia és més llarga del peu que calça Gerard Piqué, l'exjugador de bàsquet Shaquille O'Neal tenia un peu de talla 57 i mesurava el mateix que Pau Gasol, qui tenia una talla de 47. Tot i això, del que no hi ha gaires dubtes és que l'home rondava els dos metres d'alçada.

De la mateixa manera, s'interpreta que deu ser d'algun soldat donada la localització on s'ha trobat la sandàlia, a 11 quilòmetres d'un dels forts auxiliars del de Vindolanda. Encara això, no es pot descartar l'opció que sigui d'un ciutadà d'aquella època.