Un Sant Jordi diferent a la «booktown» de la Costa Brava

Carrers empedrats atapeïts de gent i una xaranga amb trombons i trompetes s’obre pas entre la multitud. Les roses són la novetat, els llibres, a Calonge, ja són normals. La vila empordanesa, el 2021, es va convertir en la primera booktown catalana, un pol d’atracció de llibreries, que en concentra prop d'una desena en un nucli de 6.100 habitants, i que s’ha convertit en un lloc ideal per als qui busquen una obra en concret o es proposen gaudir del Sant Jordi d’una manera diferent.
La cercavila comença i els gegants ballen a la plaça major. Els llibreters, rere els taulells, ja fan aire de cansats. El 23 d’abril a Calonge sempre arriba una setmana abans amb una programació d’activitats que entrellaça xerrades, presentacions i concerts fins al clímax de Sant Jordi, quan la vila rep l’allau més gran de visitants.
Una de les més plenes és la Libellista, situada a la plaça Major. Roser Rodes, veïna de Llagostera, n'és la llibretera i es va instal·lar al poble després de l’aposta del consistori per convertir Calonge en "poble dels llibres". “Vam ser la segona a obrir per poques hores de diferència”, detalla. La confusió del lloc no li permet saber quins han estat els llibres amb més requesta, tothom entra i surt del local i, a fora, esclata la música d’un grup de versions més propi de festa major que d’un Sant Jordi.
Al mateix carrer, més enllà dels llibreters, alguns comerços del poble també s’atreveixen a treure la taula al carrer. És el cas d’en Xavier Palet, que es dedica a la restauració de mobles, a la botiga Kamerino i que, a més, ven a pes llibres de segona mà. Avui, però, no està pendent de les recomanacions ni dels vernissos de la fusta, sinó de les flors. Amb un barret de palla a l’estil japonès, talla roses i herbes aromàtiques que ha collit ell mateix i confecciona uns rams molt especials, “les roses remeieres”. “Avui és un dia entranyable que compartim amb els visitants, jo cullo les roses amb amor i després les comparteixo amb aquells que volen regalar-ne”, explica.
Aquest comerciant ha crescut a Calonge i “és fill” de la casa on té el negoci. “Arran d’aquesta aposta pels llibres el poble va renéixer de les seves cendres com una au Fènix”, assegura. El restaurador, florista i llibreter explica que abans de la pandèmia el comerç del poble passava per un mal moment. “Érem el del pa, la botiga de vetes i fils, l’estanc i pocs més”, diu.
Com ell mateix, alguns comerciants del poble s’han reconvertit i han obert la porta a la nova moda, els llibres, que també han portat nous habitants al poble. És el cas de la Meritxell Ral, de la llibreria Rals, que té tots els racons de l’establiment a vessar de gent i una cua que quasi surt per la porta. Avui l’ajuda el seu pare, en Josep, que fa de “noi d’encàrrecs” portant llibres amunt i avall. La família Ral és de Barcelona i la Meritxell va arribar a Calonge per reconvertir una antiga farmàcia en una llibreria centrada en humanitats i, finalment, s’hi va quedar a viure. “Vaig acabar la carrera, vaig començar a treballar en llibreries i vaig acabar per muntar-ne una pel meu compte”, explica.
A l’altre costat del carrer, hi ha la Llibreria Històrica, que regenta en Jordi Vilar, nascut a Solsona, i que compagina l’activitat de professor universitari d’història a Barcelona amb la llibreria. “La venda de llibres és una tapadora, aquí fem clubs de lectura, tertúlies, espectacles i tallers on hi participa gent de tota la comarca”, diu. En aquest sentit, Vilar destaca la rellevància de crear comunitat, saber trobar el “llibre adequat” i fer-ho en una llibreria especialitzada. L’especialització, assegura, és la “clau de l’èxit” de Calonge. “El projecte de la vila de llibres està creixent i funciona. Ara, a més, sembla obriran un parell de llibreries noves”, assegura.
Més enllà de la venda de llibres, a Calonge, alguns s’han atrevit amb els còmics, que també tenen un encaix en aquesta jornada. Així ho confirma en Pol Verdeguer de Calonge Còmics, el responsable d’aquest establiment que ofereix des de l’erotisme italià de Milo Manara fins al manga d’Atack on Titan, passant per propostes infantils. “Malgrat que el còmic surti d’allò típic, avui també és un dia molt fort de vendes. El còmic és una bona manera d’entrar al món de la novel·la per als més petits”, diu.
Com la Històrica, la botiga de còmics d’en Pol també és un punt de trobada per al poble i els contorns, hi fan classes de dibuix i tallers de tota mena “per mantenir l’afluència” en èpoques més escasses de gent. “Fem tornejos de jocs de Pokemon, One Piece i que porten persones d’arreu”, detalla.
Famílies i enamorats
Als carrers hi abunden les famílies amb nens, que persegueixen la banda musical o es dediquen a saltar de llibreria en llibreria. Alguns, s'hi han desplaçat expressament per l’ocasió com la Blanca Figueras, de Palamós, que ha vingut per segon any amb els fills i la parella. “Està molt preparat perquè els nens gaudeixin de la festa amb tota mena de dinamitzacions”, diu. Per regalar, ha optat per un èxit de vendes -Crispetes de Matinada, de Regina Rodríguez Sirvent-. Els infants, de moment, encara s'han de decidir per un llibre que escolliran “per la portada”.
Les parelles han tret a lluir la millor camisa i el millor vestit amb una rosa a la mà i el llibre sota el braç. Alguns amb pinta de despistats, s’aturen a cada racó per fer una fotografia, d’altres, que són del poble s’ho miren tot amb més coneixement. És el cas de l’Adela Beltrán i en Toni Esteve, calongins de tota la vida, que després de treballar han sortit “a fer el volt”. “Per nosaltres és molt positiu això, fa il·lusió veure el poble tan ple de gent”, diu l’Adela.
Com que ja s’esperen la concurrència, ja han comprat els llibres amb anel·lació i els han deixat a casa, l’últim de l’Albert Espinosa, No has estat mai sol, i Quan Érem Joves de Sílvia Soler. Tots dos veuen amb molt bons ulls la nova etapa calongina, que avui viu un dia de màxima esplendor. “Aquesta aposta pels llibres ha reactivat el comerç local, les botigues que comencen són diferents que les d’abans però ens aporten un valor afegit”, explica en Toni.