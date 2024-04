Xavi Coral, Carles Porta, Maria Nicolau i Ramon Gener, noms propis d'un altre Sant Jordi mediàtic

Els de Xavi Coral, Carles Porta, Maria Nicolau i Ramon Gener -algunes de les cares més populars de TV3- han estat els noms més repetits aquest 23 d'abril. I els seus llibres, Aprendre a esquivar les bales, Tor: Foc encès, Cremo! i Història d'un piano, alguns dels més comprats a les paradetes d'arreu de Catalunya. Tot i que el Gremi de Llibreters no publicarà fins dilluns vinent la classificació oficial dels llibres més venuts per Sant Jordi -potser per evitar errors, com l'any passat-, aquest mateix dimarts ha avançat quines han estat "les grans tendències", sense especificar cap ordre ni donar xifres concretes.

En la categoria de ficció en català, els títols de Coral i Gener han compartit popularitat amb Un animal salvatge, de Joël Dicker; Ocàs i fascinació, d'Eva Baltasar; i Blackwater I. La riuada, Michael McDowell. Pel que fa als de no-ficció, a més dels títols de Porta i Nicolau, han destacat La teva salut comença aquí, de Xevi Verdaguer; Ments preclares, de Quim Monzó; i Tres mesos de vacances, Neus Rossell.

Pel que fa als títols de ficció en castellà, els més venuts han estat La grieta del silencio, de Javier Castillo; Tres enigmas para la Organización, d'Eduardo Mendoza; En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez; i repeteixen en les dues llengües Dicker i McDowell. En la categoria de no-ficció castellana, cal citar Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé; Hábitos atómicos, de James Clear; Anatomía del mal, de Jordi Wild; El problema de ser demasiado bueno, de Xavier Guix; i repeteix Xevi Verdaguer.

Sigui com sigui, les compres han estat massives, en una diada que ha esquivat finalment la pluja -tot i que no al fred en alguns punts-. Segons les primeres estimacions del Gremi de Llibreters, a falta de cloure la diada i de mecanitzar les dades de les parades del carrer, el 54% de les vendes han estat de llibres en català i el 46% en castellà, amb un increment que s’haurà de confirmar una vegada computada la venda global. També ha estat el primer Sant Jordi feiner després d'alguns anys de coincidència amb el cap de setmana, però això no ha impedit tampoc que Catalunya s'hagi llençat als carrers per celebrar una de les festivitats més característiques del país.

Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya han tornat a ser el centre neuràlgic malgrat la implementació per primera vegada d'un pagament obligatori als paradistes per afrontar el cost dels punts de venda habilitats per als professionals del sector després de la consolidació d'espais com el de la superilla literària. Això sí, a ningú li ha faltat un llibre i una rosa. I és que hi ha hagut moltes novetats enguany, però el més fonamental mai canvia.