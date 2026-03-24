Catalunya, líder de sol·licituds de patents a l'Estat, assoleix un nou rècord l'any 2025

Catalunya torna a liderar la sol·licitud de patents a l'Estat i assoleix un nou rècord. Segons les dades presentades aquest dimarts per l'Oficina Europea de Patents (OEP), el territori va emetre 754 sol·licituds l'any 2025, un 4,1% més que l'any passat.\r\n\r\nEn línia amb informes d'exercicis anteriors, Catalunya agrupa un de cada tres processos a l'Estat (un 33,4% del total), sent Barcelona la ciutat líder en innovació al conjunt d'Espanya i apareixent en el top 50 de ciutats europees. Amb un total de 313 sol·licituds emeses, la capital catalana no només se situa al capdavant de l'Estat, sinó que també ocupa la posició 41 en el rànquing europeu. Catalunya, per la seva banda, és l'única comunitat de l'Estat que entra al top 20 europeu i la tercera més activa del sud d'Europa.\r\n