El nou «carnet» del rebost català

Hi ha un fil invisible que uneix l’olivera centenària de les Garrigues, la llotja del peix de Palamós i el petit obrador de formatges del Pirineu. Aquest fil és avui fragmentat en desenes d’etiquetes i distintius que sovint confonen poden confondre l'ull d'un consumidor aclaparat amb tanta denominació. Però el paisatge agroalimentari català ha decidit canviar de perfil. El sector ha iniciat un procés de transformació amb la creació d'Implicat, la nova marca impulsada pel Govern per cohesionar la promoció del sector.
Sota l’aparença d’una marca promocional s’hi amaga una arquitectura jurídica de gran abast. El projecte no neix per ser una moda passatgera de cartelleria, sinó una institució amb domicili a l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO). Aquest registre és el blindatge que permetrà al producte català viatjar pel continent amb marca de garantia.
Des del Govern s’assegura que es busca que aquest segell sigui el resultat d’un examen de consciència productiva: un reglament d'ús que, tot i ser voluntari i gratuït, actuarà com un sedàs rigorós. Només aquells qui puguin demostrar una excel·lència auditable en l’equilibri econòmic, la justícia social i la cura de l’entorn podran formar part d'aquest “club”: “Aquest és un projecte de país que vol sumar esforços en tots els actors de la cadena de producció d’aliments”, apunten a Nació fonts de la conselleria.
De la DOP al paraigua global
Una de les virtuts d’aquesta nova marca és la seva capacitat per ser modesta i ambiciosa alhora. No ha arribat per desbancar les Denominacions d’Origen Protegides (DOP) ni les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), les joies de la corona de la tradició agroalimentària catalana. Al contrari, neix per ser-ne un aliat.
Mentre la DOP narra la història d'un terrer concret, Implicat narra la d'un país sencer. Actua com un paraigua protector que eleva la visibilitat de cada producte individual sota una identitat nacional. És com un carnet del rebost català. Un model de convivència que ja ha donat fruits en altres latituds europees i que aquí es proposa com una eina de resiliència: la unió d’administració, pagesia i indústria per no ser escombrats per la incertesa dels mercats globals.
Les dades recollides per la Generalitat durant la gènesi del projecte parlen d'una il·lusió compartida que travessa tota la cadena. Les empreses li han donat un vot de confiança de 8,1 sobre 10, veient-hi, finalment, la brúixola que faltava per orientar el prestigi de la marca Catalunya a l’exterior.
A l'altre costat de la balança, a la taula de cada casa, el consumidor ja ha dictat sentència: una nota de 8,4 i una dada que hauria de fer reflexionar els mercats: el 77% dels compradors estan delerosos per trobar aquest distintiu als lineals. Hi ha una fam de transparència, una necessitat de saber que darrere d'una poma o d'un tall de carn hi ha una responsabilitat real.
En aquest context, el sector també observa la iniciativa amb una barreja d’expectativa i cautela. Des d’Unió de Pagesos, la delegada de Comercialització Agroalimentària, Ester Andreu, apunta que el nou segell pot esdevenir una eina útil sempre que compleixi tres condicions bàsiques: que no impliqui més burocràcia per als productors, que reforci la defensa del producte fet a Catalunya, i que aporti informació clara al consumidor sense contribuir a la saturació de distintius existents.
Una preocupació que no és aïllada. En la mateixa línia, des de la Cambra de Comerç es recorda que el sector ja fa anys que conviu amb una multiplicitat d’etiquetes de qualitat, i s’adverteix que Implicat només tindrà sentit si no es tradueix en noves càrregues administratives ni en més inspeccions per als productors.
Malgrat aquestes reserves, el sector primari opta per la prudència i evita fer una valoració definitiva fins a conèixer el redactat final del reglament, conscient que el veritable impacte de la iniciativa dependrà de la seva aplicació pràctica.