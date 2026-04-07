Les turbulències internacionals posen en perill la producció de fertilitzants

L'escalada de les tensions geopolítiques i la crisi dels mercats energètics han situat la indústria dels fertilitzants en una cruïlla crítica que amenaça l'estabilitat del sector agrícola.
Els fabricants adverteixen que l'encariment descontrolat del gas i de les matèries primeres està portant els costos de producció a nivells insostenibles, una situació que podria derivar en l'aturada de diverses plantes de fabricació si el conflicte internacional continua intensificant-se. Ho ha alertat aquest dilluns l'Associació Nacional de Fabricants de Fertilitzants (Anffe).
En aquest sentit, des de la Cambra de Comerç s'apunta a Nació que aquesta vulnerabilitat es veu agreujada pel risc que pateixen les rutes comercials estratègiques, essencials per al transport de components bàsics, fet que podria tallar el subministrament global de manera sobtada.
Malgrat que el mercat espanyol presenta una estructura de proveïdors més diversificada que altres països europeus, la seva integració en un sistema internacional altament sensible fa que qualsevol distorsió externa tingui un impacte directe en els preus i la disponibilitat local.
El sector alerta que, sense un accés estable i assequible als fertilitzants, la productivitat de la pròxima campanya agrícola quedarà seriosament compromesa, provocant una caiguda de l'oferta d'aliments i un augment dels preus per al consumidor final.
Davant d'aquest panorama, les empreses del ram reclamen mesures de suport urgents per part de l'administració per protegir una indústria que consideren clau per a la sobirania i la seguretat alimentària del país.