Trump torna a ajornar l'ultimàtum a l'Iran amb l'ombra d'un alto el foc temporal

Tercer ajornament de l'ultimàtum dels Estats Units perquè l'Iran reobri l'estret d'Ormuz: ara, l'hora límit és a les 20 hores d'aquest dimarts a la costa Est (la matinada d'aquest dimecres a Catalunya). Donald Trump ha tornar a ampliar el termini amb un missatge a Truth Social després d'insultar el país persa amb altres publicacions en què l'ha titllat de "bojos bastards", però que no l'han apropat a l'objectiu.
La nova data arriba alhora que el mitjà estatunidenc Axios ha informat la matinada d'aquest dilluns que els EUA i l'Iran mantenen negociacions indirectes per un alto el foc temporal de 45 dies com a primera fase per posar fi al conflicte. Segons el portal, els contactes són a través de mediadors regionals del Pakistan, Egipte i Turquia, a més dels intercanvis entre l'enviat especial estatunidenc, Steve Wittkopf, i el ministre d'Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi.
Les fonts citades assenyalen que les possibilitats d'acord són "limitades", però que són una "oportunitat clau" per evitar una nova escalada de la guerra, amb atacs contra infraestructures energètiques i ponts a l'Iran, tal com amenaça Trump si s'exaudeix el termini de l'ultimàtum. Axios cita un funcionari estatunidenc que ha presentat diverses propostes a Teheran, sense que hagin estat acceptades.
Més amenaces creuades entre els EUA i l'Iran
Amb tot, Trump ha tornat a carregar contra l'Iran i, en l'anunci de l'ampliació del termini de l'ultimàtum, ha aprofitat per reblar que "dimarts serà el dia de les plantes energètiques i dels ponts". El mandatari ha avisat que no hi haurà "res que s’assembli" a "l’infern" que es desencadenarà si no permeten el pas per l’estret d’Ormuz, alhora que ha dit que veu “possible” arribar a un acord amb l’Iran aquest dilluns en una entrevista amb Fox News.
Al seu torn, l'Iran ha recordat als EUA que els atacs contra infraestructures civils són un crim de guerra i que, si es produeixen, respondran amb la mateixa duresa. A més, la Guàrdia Revolucionària ha assegurat que l'estret d'Ormuz no tornarà "mai" a ser com era abans de la guerra, "sobretot per als EUA i Israel". En un altre missatge a les xarxes socials, la milícia ha detallat que estan enllestint els "operatius" per establir un "nou ordre" al golf Pèrsic.