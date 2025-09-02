Catalunya lidera la pujada de l'atur a l'Estat a l'agost amb la pèrdua de 63.562 llocs de treball

Catalunya va tancar l'agost amb un repunt de l'atur del 2,5%, amb 63.562 llocs de feina menys respecte el juliol. Es tracta de la pèrdua més gran de persones afiliades a la Seguretat Social en termes absoluts a tot l'Estat, segons les dades del Ministeri de Treball, i arriba després de set mesos seguits d'increments que s'encadenaven des de principis d'any. Per això, respecte al mateix mes de 2024, hi ha menys desocupats i més gent treballant.
Respecte de l'agost del 2024, l'atur ha baixat en 8.625 persones (-2,57%). De fet, la xifra de desocupats és la més baixa en aquest mes des del 2007. Ara, el total de persones sense feina ha ascendit fins a les 327.365 persones, amb 7.942 aturats més que al juliol, mentre que pel que fa a l'afiliació, el mes va tancar amb 63.562 llocs de feina menys, un descens de l'1,62%. Sigui com sigui, Catalunya continua tenint 77.060 persones més afiliades que el 2024.
El refredament del mercat laboral observat aquest agost és similar al d'anys anteriors i segueix la línia del conjunt de l'Estat, on l'atur va augmentar un 0,91% respecte del mes anterior (+21.905 persones) i l'ocupació ha caigut un 0,91% (-199.300 persones). Malgrat el lleuger retrocés, l'afiliació es manté en nivells màxims, amb 21,6 milions de persones treballant.
Hi haurà ampliació.