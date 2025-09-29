La inflació puja dues dècimes fins al 2,9% el setembre, el nivell més alt en mig any

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va elevar la seva taxa interanual al setembre dues dècimes, fins al 2,9%, el seu nivell més alt des del febrer, a causa que els preus dels carburants i l'electricitat van baixar menys que el mateix mes del 2024, segons les dades avançades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb aquest repunt de dues dècimes en el novè mes de l'any, l'IPC interanual retorna a les pujades després que a l'agost es mantingués en el 2,7%, la mateixa taxa que al juliol.\r\n