Nestlé destitueix el conseller delegat per mantenir una relació secreta amb una treballadora

El consell d'administració de Nestlé ha destituït de manera fulminant el conseller delegat, Laurent Freixe, després que una investigació hagi destapat que mantenia una "relació sentimental no declarada amb una subordinada directa". Així ho explica la principal multinacional del sector de l'alimentació a Europa, que ha anunciat el nomenament de Philipp Navratil com a nou CEO.
Després de 40 anys treballant en diferents càrrecs de responsabilitat a l'empresa, Freixe ha perdut la feina per saltar-se el codi de conducta, que estableix com incompatibles les relacions sentimentals amb subordinats i el desenvolupament de tasques directives. "És una acció necessària per garantir els valors i el govern corporatiu de Nestlé", ha defensat el president, Paul Bulcke.
Tot plegat, després que una investigació amb un assessor extern independent hagi destapat la relació de Freixe i la treballadora. Arran de diverses denúncies internes que assenyalaven que s'estava produint un tracte de favor per part del directiu, l'empresa va encarregar investigar si existia una base sòlida per a les acusacions.
Els investigadors no van trigar a descobrir la relació amorosa i la presidència de Bulcke, amb el vistiplau de l'hereu, Pablo Isla -actualment executiu d'Inditex-, ha decidit acomiadar-lo. Així ho detalla el comunicat en què Bulcke també ha agraït la feina a Freixe: "Agraeixo a Laurent els anys de servei a Nestlé", apunta.
Freixe va entrar a Nestlé el 1986 i va passar a formar part del comitè executiu el 2008. Aquell mateix any, va començar una crisi financera global en què va gestionar la divisió europea de l'empresa amb grans resultats, la qual cosa li va permetre continuar escalant internament. A més, va estar involucrat en la direcció estratègica global i en la confecció de la cartera de productes abans de fer el salt definitiu com a CEO el 2024.
El cas recorda al d'Andy Byron, CEO de l'empresa de software especialitzada en dades i intel·ligència artificial Astronomer. La famosa kiss cam de Coldplay el va enxampar amb la directora de Recursos Humans, Kristina Cabot, i la companyia va optar per destituir-lo al·legant també que no havia respectat el codi intern de conducta.