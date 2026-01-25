Catalunya, niu d'start-ups del sector dels videojocs: han augmentat un 35% en cinc anys

Les start-ups del sector dels videojocs a Catalunya han crescut un 35% en els últims cinc anys, segons un estudi de l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball, Acció, difós aquest diumenge. L'informe destaca que, entre els anys 2020 i 2024, les empreses emergents han captat un total de 132 milions de dòlars de finançament.
Quant al nombre de start-ups d'aquesta indústria, el 2024 se’n va registrar el màxim, 58, que representen un 2,5% del total. Barcelona es posiciona com la quarta ciutat amb més start-ups de videojocs a la Unió Europea, segons The Global Startup Ecosystem Index Report 2025, elaborat per StartupBlink, segons recull el departament.
En conjunt, a Catalunya hi ha 262 empreses i estudis dedicats a la creació de videojocs, que ocupen més de 5.100 professionals. Aquestes empreses facturen 756 milions d’euros de manera agregada, que representen un 53% de la facturació de tot l’Estat, segons el Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc elaborat pel Departament de Cultura.
Catalunya, líder en captació de projectes
L'informe també mostra que, en els últims 15 anys, Catalunya ha estat la regió líder de la UE en captació de projectes, inversió estrangera i creació de llocs de treball en el sector dels videojocs. En total, ha captat 24 projectes d’inversió estrangera (15% del total a la UE), que han suposat una inversió de 158,2 milions d’euros (més del 12%) i la creació de 1.452 llocs de treball (més del 15%).