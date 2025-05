Catalunya ven més del que compra a Israel des de fa més d'una dècada i les exportacions van tocar sostre el 2022

Les exportacions de Catalunya a Israel han superat les importacions durant cada any des del 2008, segons dades del Ministeri d'Economia. Mentre que les compres han oscil·lat cada any entre els 150 i els 300 milions, les exportacions han anat creixent especialment des del 2009, quan se sumaven 152 milions. L'any passat la xifra va arribar als 593 milions, prop d'un 40% més que l'any 2015, quan es va establir l'oficina d'Acció a Tel-Aviv que ara ha tancat. Les vendes a Israel del 2024 són similars al 2023, quan va esclatar el conflicte a Gaza. Aquell any es va interrompre l'increment de les vendes que havia tocat sostre el 2022 (698 milions). Les semimanufactures representen el 40% del negoci, seguides de l'automòbil i la maquinària.

El juliol del 2015, el Govern anunciava en un comunicat que obria una oficina exterior de comerç i inversions per internacionalitzar les empreses catalanes al país hebreu. L'aleshores consellera delegada d'ACCIÓ, Núria Betriu, va destacar que "Israel és una de les potències internacionals en els camps de la innovació i l'emprenedoria, amb una elevada despesa privada en recerca". D'aleshores ençà, el volum de negoci –la suma de les exportacions i les importacions – ha anat creixent. L'any passat, es van sumar 848,5 milions d’euros, un creixement d’un 2,7% respecte al 2023, l’any de l’inici de la guerra de Gaza, que es va saldar amb un descens del 14% dels intercanvis comercials entre ambdós països.

La balança econòmica és clarament positiva, a favor de Catalunya. Amb dades de 2024, Catalunya va exportar a Israel per valor de 593,8 milions d’euros, i va importar del país per valor de 254,7 milions. Aquesta és la segona xifra de compres més alta del que portem de segle, després de l’any rècord que va ser el 2022. Pel que fa a les exportacions, en canvi, el total indica un lleugeríssim descens (-0,2% respecte a 2023), sent, amb tot, la tercera marca de la sèrie per darrere de 2022 i 2023.

Semimanufactures, automòbils i maquinària

Les semimanufactures representen més del 40% del negoci (sumant importacions i exportacions) de Catalunya amb Israel, seguit pel sector de l’automòbil (18%) i la maquinària (17,7%). L’any 2022, l’immediatament anterior a l’esclat de la Guerra de Gaza, els intercanvis comercials amb Israel van tocar sostre, amb un volum de negoci total proper als 1.000 milions d’euros (970,4), i rècords tant d’importacions (271 milions) com d’exportacions (698,3 milions), com s’ha detallat abans.

Caiguda d’un 8% del negoci amb el conjunt de l’Estat

Mentre que a Catalunya el volum de negoci va pujar un 2,7% l'any passat respecte al 2023 –però han caigut un 12,5% en comparació amb el 2022–, les relacions comercials entre Israel i l’estat espanyol s’han ressentit els últims dos anys, amb caigudes d’un 8,7% del volum de negoci l’any 2024 respecte al 2023 i d’un 10% entre aquest i 2022.

L’any passat, la suma d’exportacions i importacions entre ambdós estats va ascendir als 2.628 milions d’euros (906 en importacions, 1.722 en exportacions), per sota dels 2.879 milions de l’any anterior, i encara més lluny dels 3.213 milions que consten l’any 2022, d’altra banda, el més alt de l’última dècada. Si es mira més enrere del 2022, però, les xifres actuals tant d’exportacions com d’importacions estan per sobre.

Amb aquestes xifres, un de cada tres euros del negoci entre l’Estat i Israel prové o arriba a Catalunya, ja que la comunitat suma el 32,3% del conjunt de les exportacions i importacions l’any 2024.