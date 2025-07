Cirsa debuta a borsa de la mà de 250 inversors internacionals: «Estem preparats per fer aquest pas»

Cirsa, multinacional del joc, s'ha estrenat aquest dimecres a la borsa, on espera tenir un "recorregut a l'alça". Així ho ha defensat el seu president, Joaquim Agut, en el tradicional toc de campana. "Estem totalment preparats per fer aquest pas", ha afirmat en l'acte celebrat a la Borsa de Barcelona.

El directiu ha assegurat que la multinacional ha sortit als mercats a un preu "competitiu" de 15 euros per acció, i ha revelat que fins a 250 inversors internacionals han format part de l'operació. Minuts després del debut, Agut ha qualificat la sortida "d'exitosa": "Està complint les nostres expectatives", ha apuntat. Concretament, en debutar la cotització ha arribat a pujar un 6,67%, fins als 16 euros, però després ha baixat fins als 15 i s'ha estabilitzat vora els 15,30 euros. Amb aquest pas, Cirsa espera consolidar la seva posició com a grup internacional.

El gegant del joc fundat per la família Lao de Terrassa i que el 2018 es va vendre al fons Blackstone. Fa mesos que els directius ho preparaven i una de les mesures ha estat ampliar el consell d'administració amb cinc directius que, fins ara, formaven part del consell assessor.

Una d'elles és Rocío Martínez Sempere, exidirigent del PSC i diputada entre 2006 i 2015, també va disputar les primàries per l'alcaldia de Barcelona, però va ser derrotada per Jaume Collboni. Martínez Sempere va deixar l'escó el 2015 i es va traslladar a Madrid, on fa de directora de la fundació Felipe González a més de consellera de l'asseguradora catalana Fiatc.