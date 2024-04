Operació Naturgy en marxa: un hòlding dels Emirats, a punt de comprar el 40% de les accions

L’Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) ha confirmat aquest dimecres que manté obertes converses amb CriteriaCaixa -accionista majoritari amb un 27%- per un “possible pacte de cooperació en relació a Naturgy”. En un fet rellevant, la companyia també admet que parla amb els fons CVC i GIP per l’adquisició de les seves accions a l’empresa energètica. Això ha comportat que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), que a primera hora havia suspès cautelarment la cotització de l'enertègica a borsa, n'hagi aixecat la suspensió a les 11.30 hores.

El regulador havia pres la decisió amb efectes immediats l'endemà que Criteria Caixa confirmés converses "preliminars" amb un "potencial grup inversor" que manifestava estar en contacte amb alguns dels accionistes de referència de l'energètica i interessat "a aconseguir un potencial acord de socis" amb el vehicle inversor de La Caixa. “Si l’adquisició es produís, s’hauria de formular una OPA per la totalitat del capital de Naturgy”, assegura Taqa, que reitera que per ara “no s’ha assolit cap acord” ni amb Criteria Caixa ni amb CVC i GIP i que “no hi ha cap garantia” ni “certesa” que s’hi arribi.

Hi haurà ampliació