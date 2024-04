Criteria assoleix el 5% de Telefónica i reforça l'accionariat privat de la companyia

CriteriaCaixa, el hòlding de la Fundació Bancària La Caixa, ha aconseguit una participació del 5,007% a l'accionariat de Telefónica, segons ha informat la companyia en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dilluns. Fins ara, CriteriaCaixa havia manifestat ser titular d'una participació directa del 2,69% de la teleco presidida per José María Álvarez-Pallete. És un moviment que reforça la participació privada a la companyia després d'un moviment: el govern espanyol va assumir el 3% de Telefónica per frenar la ingerència de l'Aràbia Saudita.

"L'operació s'ajusta a la política d'inversió de CriteriaCaixa, caracteritzada per una gestió eficient i prudent del portafoli, focalitzat en companyies amb una política atractiva de dividends, com Telefónica, que li permeten finançar l'acció social de la Fundació La Caixa. El 2023, CriteriaCaixa va rebre un total de 42 milions d'euros en dividends de Telefónica", ha informat l'entitat en un comunicat.

CriteriaCaixa ha posat èmfasi que la seva participació a Telefónica té "caràcter estratègic i de llarg termini" i que el seu principal objectiu és dotar l'operadora de "major estabilitat accionarial" pel fet que, segons ell, és una empresa "essencial" tant per al país com per al sector de les telecomunicacions a nivell internacional.

En aquest context, l'entitat financera ha recalcat que la relació de La Caixa amb Telefónica es remunta al 1987, moment en què la caixa d'estalvis llavors va invertir per primera vegada a l'operadora mitjançant l'adquisició d'un 2,5% del capital. Així mateix, el 1996 va assolir per primera vegada una participació del 5%, que es va diluir fins a un 3,6% l'any 2000 a conseqüència de les diferents ampliacions de capital escomeses per Telefónica per finançar la seva expansió internacional.

El 2004 va tornar a recuperar la participació per sobre del 5% i, malgrat que la inversió va ser inicialment adquirida per La Caixa, el 2007 la participació va passar a formar part del perímetre de Criteria CaixaCorp en el marc de la reorganització societària prèvia a la seva sortida a borsa. El 2011, amb la reconversió que va suposar la sortida a borsa de CaixaBank, el banc va passar a tenir la "històrica participació" a Telefónica, una posició que avui se situa en el 2,51%.

Per la seva banda, des del 2017 CriteriaCaixa ha construït una posició directa pròpia al capital de Telefónica mitjançant compres al mercat, la qual, després de l'operació anunciada aquest dilluns, ja arriba al 5,007%. D'aquesta manera, la participació conjunta de CriteriaCaixa i de CaixaBank a Telefónica puja fins al 7,517%, per sobre del 4,83% que té BBVA i del 4,98% de BlackRock. En aquest context, cal recordar que l'operador saudita STC va adquirir un 9,9% del capital social de Telefónica el 5 de setembre passat per 2.100 milions d'euros.

La importància de Telefónica per al govern espanyol

L'equip de govern que encapçala Pedro Sánchez ja va subratllar el darrer mes del 2023 de la importància de Telefónica per a la Moncloa. Recordaven que la tecnològica disposa d'un desplegament "ampli" d'infraestructures de telecomunicacions que garanteixen la connectivitat i serveis digitals a empreses i particulars, així com que està present a "totes les àrees tecnològiques del Ministeri de Defensa". Per això mateix, van mobilitzar el capital públic per assegurar la seva sobirania.

El paper d'Isidre Fainé

El 12 d'abril Telefónica celebrarà la junta de general d'accionistes, en què es votarà la renovació del president de CriteriaCaixa, Isidró Fainé, en qualitat de conseller dominical per part de CriteriaCaixa, en lloc d'en representació de CaixaBank, com ho havia fet fins ara.

De fet, el 26 de gener passat Fainé va fer 30 anys des del seu primer nomenament com a membre del consell d'administració de Telefónica, en què porta des del 1994, per la qual cosa és el membre del màxim òrgan de decisió de la companyia que porta més temps al seient. L'entitat financera ha recalcat que en tots aquests anys, tant La Caixa primer, com posteriorment CaixaBank i ara CriteriaCaixa, han mantingut la seva presència als òrgans de govern de la companyia de telecomunicacions.