CriteriaCaixa no entrarà al capital de Celsa després de valorar la conjuntura actual

Celsa i CriteriaCaixa han donat per concloses les seves converses en relació amb l'acord no vinculant sobre la possible entrada del hòlding que gestiona el patrimoni de la Fundació ”la Caixa” al capital del grup siderúrgic.

El consell d'administració de CriteriaCaixa ha analitzat l'operació en el marc de la situació econòmica, dels mercats financers i del sector, i també ha tingut en compte l'encaix d'aquesta operació en el pla estratègic de la Fundació ”la Caixa” que serà presentat properament, i especialment en relació amb la capacitat de les seves participacions per atendre una política de dividends sostenible a llarg termini.

Celsa respecta la decisió presa per CriteriaCaixa i també manifesta el seu acord a donar per finalitzades les negociacions. Celsa compta amb el suport dels seus accionistes actuals per desenvolupar el seu Pla de Negoci 2025-2028, basat en un nou reforç de la seva posició industrial i en importants millores operatives que s'està desenvolupant amb un èxit notable, i que està aconseguint importants augments d'ebitda, així com una significativa reducció del seu endeutament.