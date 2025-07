El centenar de lesions que donen dret a una indemnització

Durant la jornada laboral poden succeir moltes coses, al cap i a la fi, ocupa una gran part del dia i hi ha feines que comporten un alt risc. A més, cal tenir en compte que el desplaçament de casa a la feina com de la feina a casa, en el cas que hi hagi cap incident, es considerarà que ha estat dins l'horari laboral, per tant, el risc de patir qualsevol incident augmenta.

Hi ha lesions derivades d'accidents laborals o malalties professionals que, tot i deixar seqüeles físiques o funcionals permanents, no arriben a provocar una incapacitat per desenvolupar la feina habitual. Per aquests casos, la legislació preveu una compensació econòmica puntual, com a reconeixement dels danys soferts i la possible afectació que pugui comportar, sense que calgui declarar una incapacitat permanent. Aquest sistema es basa en un llistat oficial de lesions indemnitzables que estableix una quantia segons la naturalesa i gravetat de la lesió. Per això, On Economia ha calculat les indemnitzacions d'algunes afectacions.

Segons la normativa actual, concretament l’article 201 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, aquestes indemnitzacions es concedeixen per lesions definitives que no incapaciten, però que alteren l’estat físic del treballador. L’import és únic, es paga una sola vegada, i està recollit en un barem oficial que detalla fins a 110 tipus de lesions, tal com estableix l’Ordre ISM/450/2023, actualitzada regularment i publicada al BOE.

Alguns exemples d'indemnització

Aquest barem agrupa les afectacions segons la zona del cos: cap i cara, aparell genital, glàndules i vísceres, extremitats superiors, i inferiors, així com cicatrius visibles o amb conseqüències funcionals. Els imports varien notablement: per exemple, la pèrdua d’una orella es pot compensar amb 2.168 euros, mentre que la del nas pot superar els 9.500 euros. En casos de deformitats visibles a la cara, l'import oscil·la entre 1.500 i més de 3.000 euros, i una pèrdua d'un ronyó pot comportar una compensació superior als 5.000 euros. Un altre exemple pot ser l'alteració de les cordes vocals, van des del 863 fins a 2.899 euros, segons l'afectació.

També es tenen en compte factors com la lateralitat, és a dir si la persona és dretana o esquerrana, i el grau d’afectació funcional, com la pèrdua d’olfacte o d’audició. A més, les cicatrius es valoren segons la seva localització, mida i repercussió funcional, i poden suposar una indemnització de fins a 2.552 euros.

Aquest sistema de compensacions busca donar resposta econòmica a treballadors que, tot i poder continuar amb la seva activitat laboral, han vist alterada la seva integritat física de manera significativa per motius laborals. La seva aplicació permet reconèixer formalment el perjudici sofert sense necessitat de declarar una incapacitat permanent.