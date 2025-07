La Seguretat Social deu 25.000 euros als pares que compleixin aquests requisits

Durant anys, la Seguretat Social ha estat reconeixent a les dones el complement de maternitat i, amb això, perjudicant, en part, a qui ha dedicat gran part de la seva vida a la feina inclús tenint fills. Tot i això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat a favor dels homes i a aquests se'ls concep tenir dret a aquest complement amb caràcter retroactiu.

El complement per a la cura de familiars, més conegut com a complement per maternitat i fins fa no gaire també existent per als pares, sota la terminologia de baixa per paternitat, permet rebre una retribució econòmica. Això implica rebre un augment de la pensió que pot anar ser de més d'uns 35 euros el mes per fill, amb un increment del 5 o 15 % en total.

Aquesta està vinculada a les pensions contributives, és a dir, a la jubilació, incapacitat permanent o viudetat, i el seu requisit principal era haver tingut dos o més fills biològics o adoptats. L'objectiu era reconèixer l'esforç demogràfic i les dificultats laborals que enfronten moltes dones per la criança i cura, i ara també es reconeix als pares.

El complement es va introduir l'any 2016 i suposa un augment proporcional segons el nombre de fills. Per tenir dret a aquest complement és necessari que tant homes com dones comencessin a cobrar una pensió de jubilació ordinària o anticipada no voluntària, viudetat o incapacitat permanent tota o gran incapacitat entre gener del 2016 i febrer del 2021 i tinguin dos o més fills.

El complement actual té un topall màxim de quatre fills i per cada un s'incrementarà la pensió en uns 36 euros, aplicant l'increment percentual d'entre el 5% i el 15% sobre la pensió. Respecte als retards, segons mitjans com OndaCero, el bufet Iribarren calcula que podria haver-hi quantitats retroactives que arribin a 25.000 €, com ja ha passat en alguns casos que ha hagut d'intervenir la justícia perquè la Seguretat Social els reconegués el complement.

Què cal fer per reclamar el complement?

Per a poder reclamar el complement, és necessari que es comprovi si es compleixen els requisits. És a dir, que la data d'inici de la pensió estigui dintre del període que s'ha establert. A més, s'ha de complir amb el nombre de fills, tot i que cal tenir en compte que per al 2021 amb un fill ja es compleix el requisit.

La sol·licitud s'ha de presentar a l'Institut Nacional de Seguretat Social. Es pot fer via presencial o telemàtica i és necessari portar el DNI, llibre de família i la resolució favorable de la pensió. Com és lògic, si la pensió va ser denegada, no correspondrà cobrar el complement.

Un cop s'entrega la sol·licitud, cal romandre a l'espera de la resolució. Si la resposta és negativa, es pot presentar una reclamació, però per això és interessant conèixer quins han estat els motius de la resposta negativa. En el cas que es vulgui anar fins al final, es pot fer per via judicial en un termini dels primers 30 dies des de la denegació de la Seguretat Social.