Catalunya va registrar 3.697.730 afiliats a la Seguretat Social al juny, un 0,1% menys que el maig i un 1,1% interanual més. En concret, el mes es va tancar amb 39.645 ocupats més que el juny de 2024, segons l'Idescat. El nombre ha augmentat a 36 comarques amb excepcions com la Terra Alta (-1,8%) o el Priorat (-0,9%), entre altres, i els creixements més elevats d’afiliats són els del Baix Penedès (2,9%), les Garrigues (2,9%), l’Alta Ribagorça (+1,9%) i la Selva (+1,9%%). Els ocupats estrangers creixen un 4,1% interanual, per sobre dels de nacionalitat espanyola (+0,4%). Per sectors d’activitat, l’increment més pronunciat és a la construcció (+1,9%), seguit dels serveis (+1,9%) i l’agricultura és l’únic àmbit amb descensos (-2,3%).