Cuerpo intenta refer ponts entre Espanya i els EUA en una reunió «constructiva i franca»

El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha classificat de "constructiva i franca" la reunió que ha mantingut aquest dimarts a Washington amb el seu homòleg nord-americà, el secretari del Tresor, Scott Bessent, després que aquest segon critiqués el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel viatge que va fer la setmana passada a la Xina.

Cuerpo ha confirmat la "porta oberta" dels Estats Units a la Unió Europea (UE) per arribar a un acord sobre la política aranzelària de Donald Trump, després de la moratòria de 90 dies anunciada pel president estatunidenc. En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que la UE podrà arribar, com a "bloc" a un acord "equilibrat, just i beneficiós per a totes les parts".

Cuerpo ha recordat en declaracions als mitjans a l'exterior de la Casa Blanca després de la reunió amb Bessent que el punt de partida de la negociació és "l'existència d'aranzels nous", i en aquest sentit ha subratllat que la moratòria de 90 dies "només aplica a part" de les tarifes. "Per a nosaltres, una solució equilibrada ha de tenir en compte el conjunt, incloent-hi l'acer, l'alumini els automòbils o el 10% imposat de manera generalitzada".

El titular de la cartera d'Economia també ha defensat el viatge de Sánchez a la Xina, tot subratllant el gegant asiàtic és un "rival, un competidor en moltes àrees" però que també "ha de ser un soci estratègic". En aquest sentit, ha recordat que la balança comercial en el cas de les relacions entre Espanya i la Xina es decanta de manera molt clara cap al segon actor i ha considerat que hi ha "un marge ampli" per treballar en aquest aspecte.