Rufián insinua una entesa PP-Junts per fer caure Sánchez

ERC i Junts han marcat distàncies amb Pedro Sánchez, però des de perspectives completament diferents. Els republicans ho han fet des de l'exigència i l'amenaça que, si el cas Santos Cerdán escala, obligaran el president espanyol a fer "que la gent decideixi". Segons Gabriel Rufián, pot arribar un moment que la figura de Sánchez deixi de ser un fre a l'arribada de l'extrema dreta, si no que la seva continuïtat pot acabar fent que "quan la dreta arribi s'hi quedi per sempre". "Això no ho permetrem", ha advertit. Per la seva banda, Junts s'ha desmarcat de la política de blocs al Congrés i ha advertit que no donaran estabilitat a cap govern espanyol perquè el seu "compromís" és amb els catalans.

Rufián ha arrencat la seva intervenció amb retrets a PP i Vox, i ha insinuat una entesa PP-Junts per fer caure Sánchez. En aquest sentit, ha preguntat a Alberto Núñez Feijóo si derogarà la llei d'amnistia. “Ha parlat de tots els socis de Sánchez menys d'un, de Junts, pel que sigui”, ha afirmat. Rufián, que ha deixat entreveure que hi haurà una entesa amb els independentistes catalans, ha donat per fer que el PP governarà i que es beneficiarà de l'amnistia, com han fet amb altres lleis aprovades per governs progressistes. En la seva intervenció, Feijóo ha trencat amb el PNB, a qui ha acusat d'estar "comprat" pel PSOE, però ha evitat el xoc amb els juntaires.

El portaveu d'ERC ha lamentat que el PSOE s'hagi instal·lat en l'"i tu més” amb la dreta pels casos de corrupció. “La gent ja sap que M. Rajoy és Mariano Rajoy o que Ayuso va beneficiar el seu entorn amb comissions o que Mazón és un inútil”, ha dit. El dirigent republicà ha dit que les regles no són iguals per a tothom i que “l'esquerra no pot robar” perquè la penalització és molt més dura que per a la dreta. “Quan la dreta roba, la gent els vota”, ha insistit. Per això ha demanat al PSOE que entengui què és el poder, perquè “la gent no mira el BOE, sinó que mira el mòbil”. En aquest sentit, ha exigit ambició a Sánchez en àmbits com l'habitatge.

Li ha demanat que deixi de parlar només pels simpatitzants del PSOE, perquè és president gràcies als vots de molta gent que no és directament socialista, sinó que tenia por de la dreta i la ultradreta. “Aquesta gent és orfe, perquè vostè no parla per ells”, ha dit Rufián a Sánchez, i li ha demanat que “surti a l'ofensiva”. Si el cas de corrupció que envolta el PSOE es queda aquí, ERC continuarà oferint suport a Sánchez. "Amb el que tenim sobre la taula, no podem fer caure el govern", ha dit. Però si escala, els republicans “obligaran” el president espanyol a fer “que la gent decideixi”. “Hi haurà un moment que potser vostè no frenarà la dreta, sinó que la seva permanència farà que la dreta entri per sempre”, ha afirmat.

Junts es desmarca de qualsevol govern espanyol

La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha criticat les baralles dels grans partits i ha dit que els juntaires no es posicionaran “entre dreta espanyola o esquerra espanyola”. “El nostre bloc és Catalunya”, ha assegurat, i ha insistit que els seus vots han frenat iniciatives només pensant en els “interessos dels catalans”. “Farem de dic de contenció de la voracitat intervencionista de l'esquerra espanyola i de la pulsió catalanòfoba de la dreta espanyola”, ha dit. Per això, ha advertit que no aprovaran cap llei per maquillar la corrupció. Segons Nogueras, el d'avui és un episodi de la decadència d'Espanya, “incapaç de fer reformes estructurals i profundes”.

Sobre el pla de Sánchez, la dirigent independentista ha dit que va tard i ha lamentat el silenci sobre “els jutges corruptes”. Nogueras ha assegurat que el debat d'aquest dimecres no té a veure amb PP o PSOE, sinó “amb el poder”. “Els únics que han pactat amb la dreta és el PSOE, al CGPJ, i els socis no s'han indignat; o a l'alcaldia de Barcelona”, ha afirmat. Davant les crides a aturar la dreta, ha dit que “ja ha entrat” gràcies a PSC i PSOE. “Nosaltres no hem vingut a donar estabilitat a cap govern espanyol, el nostre compromís és amb els catalans”, ha dit Nogueras, que ha advertit a Sánchez que “està en pròrroga” i “la pròrroga no dura tota la legislatura”.