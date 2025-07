Feijóo trenca amb el PNB i evita el xoc amb Junts: «Sánchez és un polític destruït»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apel·lat els socis del president espanyol, Pedro Sánchez, amb l'objectiu d'acabar amb la legislatura i provocar la convocatòria avançada d'eleccions. "Sánchez és un polític destruït", ha afirmat. En el seu torn de rèplica a la compareixença de Sánchez d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats, Feijóo ha passat de la complicitat amb els socis de Sánchez a l'atac, especialment amb el PNB.

El líder popular ha carregat especialment amb els grups bascos. D'una banda, ha assegurat que no el sorprèn la postura de Bildu al voltant de Sánchez perquè "robar és menys que matar" i, de l'altra, ha criticat durament el PNB: "Han revisat els motius pels quals van donar suport a la moció de censura el 2018? Viuen subjugats o subvencionats? Qui els ha vist i qui els veu ara", ha dit.

Així mateix, Feijóo no s'hi ha referit ni a ERC ni a Junts. És precisament en el partit de Carles Puigdemont en què el PP confia poder trobar les complicitats que li falten per aconseguir els suports necessaris per poder esdevenir una alternativa real a Sánchez en unes eventuals eleccions.

En aquesta línia, Feijóo ha insistit que "l'única sortida decent" per al president del govern és la convocatòria d'eleccions. "Això no va de Sánchez o ultradreta, això va de Sánchez o de decència. Jo tinc molt clar on soc, del costat de la decència, ho saben els espanyols i ho demostraran a les urnes", ha reblat, i ha atacat els socis per les seves contradiccions en el suport al govern: "S'empassaran unes poques mesures cosmètiques? No mouran ni un dit ni les denominades progressistes i d'esquerres?".

Feijóo ha acusat el PSOE d'operar com a una "organització criminal" i ha assenyalat Sánchez com al responsable de la trama de corrupció. "Va triar les persones correctes per fer les coses equivocades que necessitava fer per arribar al poder i mantenir-se en ell", ha assegurat. El líder del PP ha conclòs que Sánchez és "el culpable" per haver triat Santos Cerdán i José Luis Ábalos. "Com ens ha de treure del malson, si vostè ens va ficar en ell?".

Vox carrega contra el PSOE i també contra el PP

D'altra banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticat els socialistes pels casos de corrupció, però també el PP. "L'etern debat de 40 anys de qui roba més", ha assegurat Abascal, que ha afirmat que ambdues formacions són "el mateix". En aquest sentit, ha acusat el PP de voler formar un govern "amb polítiques socialistes" i ha situat Vox com a alternativa.