Els Estats Units alerten Sánchez pel viatge a Beijing: «Apropar-se a la Xina seria com tallar-se el coll»

En l'intent d'obrir horitzons i buscar alternatives comercials pels aranzels de Donald Trump, el govern espanyol s'ha situat enmig del xoc obert pel lideratge econòmic mundial entre els Estats Units i la Xina. I és que el president de l'Estat, Pedro Sánchez, viatja aquest dijous a Beijing per trobar-se amb el seu homòleg Xi Jinping, un moviment que no ha agradat a la Casa Blanca. Ho ha expressat clarament el secretari del Tresor estatunidenc, Scott Bessent, que ha avisat que "apropar-se a la Xina seria com tallar-se el coll".

Amb l'estil propi de Trump, el cap de finances del seu govern ha dit a la cimera de l'Associació de Banquers dels Estats Units que no està segur "si ho ha dit el president espanyol o el ministre d'Economia", però que, en tot cas, alinear-se amb el país asiàtic no és recomanable. Sánchez no s'hi ha referit, però sí que ho ha fet el ministre d'Agricultura, Luis Planas, que ha assegurat que l'executiu espanyol està "totalment tranquil".

Amb tot, Sánchez, ha afirmat aquest dijous que, a l'espera de veure els matisos, la congelació dels aranzels per part de l'administració Trump obre una "porta a la negociació i a l'acord entre països". En la clausura d'un fòrum amb empresaris al Vietnam i poc abans de viatjar a la Xina, ha tornat a fer una aposta pel lliure comerç i ha afirmat que la resposta d'Espanya davant aquesta crisi "està sent ràpida i coordinada amb els socis europeus". "Ja estem desplegant un pla de resposta i rellançament comercial per protegir els nostres productors, els exportadors i al conjunt de la ciutadania espanyola perquè ni una sola empresa quedarà a la intempèrie".

Aquest dijous a Beijing, es reuneix amb Xi Jinping a la recerca d'inversions i alternatives a les exportacions als Estats Units. Serà la tercera visita de Sánchez a la Xina en tres anys i coincideix amb el 20è aniversari de l'associació estratègica integral entre ambdós països. Busca reforçar la relació de la Xina amb Espanya, però també amb la Unió Europea, que defineix el gegant asiàtic com un soci, competidor i rival amb qui cal buscar una agenda positiva.