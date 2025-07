La compareixença de Sánchez al Congrés pel cas Cerdán, en directe: la legislatura està en joc

Sumar ha demanat un "canvi de rumb" a la legislatura i que fixi un horitzó de la legislatura. "Només hi ha vent favorable per a qui sap on va", ha afirmat, i ha dit que governar "no és resistir" sinó "transformar". "Per cuidar el govern de coalició cal publicar bones notícies al Butlletí Oficial de l'Estat", ha dit, i ha exigit un "pas endavant" per garantir que "s'acaba la corrupció a Espanya".