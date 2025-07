Pal a la roda de Brussel·les a Espanya. La Comissió Europea ha congelat 1.100 milions d'euros de fons europeus a Espanya per incomplir els objectius vinculats a la reducció de la temporalitat i no compensar degudament als interins de llarga durada de l'administració pública. També s'ha penalitzat per la no aprovació de l'impost al dièsel.

En concret, Brussel·les manté bloquejats 626 milions d'euros a l'Estat -corresponents al cinquè pagament dels Fons de Recuperació- per no haver compensat degudament els treballadors interins i una quantitat propera als 460 milions per no aconseguir tirar endavant la pujada fiscal al dièsel. També hi ha 40 milions paralitzats per l'incompliment de fites vinculades a la digitalització d'entitats locals.

D'aquesta manera, Espanya rebrà un pagament parcial d'uns 23.000 milions, dels quals 7.000 corresponen a transferències i 16.000 a préstecs. Fonts del Ministeri han confirmat a Europa Press que més de 1.000 milions d'euros quedaran "en suspens" fins al compliment d'aquestes fites.

Interins i dièsel

El cas de la situació dels interins ja data de la primera sol·licitud de pagament que va fer Espanya a la Comissió, a finals de 2021. En el seu moment, l'executiu comunitari va donar per bones les mesures del govern espanyol per resoldre l'abús de la temporalitat a l'Estat, però una recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha fet replantejar la qüestió. Així, Brussel·les ha decidit deduir del cinquè pagament la quantitat associada a aquesta fita, a l'espera que l'Estat posi remet a la situació.

Pel que fa a l'impost sobre el dièsel i la digitalització de les entitats locals i regionals, la Comissió Europea ja he enviat una carta a Espanya amb les seves observacions. En cas que la rèplica d'Espanya sigui insatisfactòria, s'obriria un període sis mesos en què les autoritats espanyoles i comunitàries iniciarien un diàleg per aconseguir que aquestes dues fites poguessin ser considerades "completes". La reforma fiscal, que havia d'incloure la pujada de l'impost sobre el dièsel, era el principal requisit per al desemborsament d'aquest cinquè tram. Però la mesura no va tenir prou suports per tirar endavant al Congrés dels Diputats.

Optimisme des de Madrid

En una atenció posterior a la reunió de l'Eurogrup celebrada aquest dilluns a Brussel·les, el ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, ha assenyalat que el govern central continua treballant de forma paral·lela amb la Comissió Europea i al Congrés dels Diputats per resoldre les fites pendents de complir. "Seguirem així fins al final, intentant aprofitar al màxim tots els desemborsaments del pla de recuperació", ha assenyalat.

Al mateix temps, Cuerpo ha tret ferro a les opinions que consideren que l'aprovació d'un pagament parcial pot generar cert estigma. "No som el primer país que tenim un pagament parcial ni serem l'últim", ha apuntat. Sobre aquest punt, ha indicat que el més important és "mantenir un ritme continuat de compliment de fites i objectius" i confia que les tres carpetes del cinquè pagament pendents de resoldre puguin tancar-se durant els pròxims sis mesos.