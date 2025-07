Cuerpo retira la seva candidatura a la presidència de l'Eurogrup per falta de suports

Intent fallit. El ministre d'Economia del govern espanyol, Carlos Cuerpo, s'ha retirat de la cursa per aspirar a la presidència de l'Eurogrup després de constatar que el suport a la seva candidatura "no assolia la majoria necessària per garantir l'èxit". Així ho han assenyalat aquest dilluns fonts del ministeri d'Economia, minuts abans que s'iniciés la reunió de ministres on s'ha de decidir qui ocupa la presidència de l'òrgan.

En aquest sentit, les mateixes fonts diuen que la decisió de Cuerpo respon a un "exercici de responsabilitat" per afavorir una elecció "basada en el consens". El principal obstacle de Cuerpo ha estat el gran pes que tenen els ministres de dretes en la formació de l'Eurogrup actual. Fins a 7 ministres d'Economia conservadors, dos d'extrema dreta, tres liberals i només quatre socialdemòcrates. Per tal de sortir elegit com a president calen onze vots.

Donohoe repetirà com a president

El ministre de finances irlandès, Paschal Donohoe, repetirà com a president de l'Eurogrup després de la retirada de les candidatures d'Espanya i Lituània, els dos països que competien amb Irlanda per assumir el càrrec. D'aquesta manera, Donohoe renovarà el seu mandat per dos anys i mig més, mantenint un càrrec que ocupa des de l'any 2020. El nou mandat de l'irlandès començarà de forma oficial el pròxim diumenge 13 de juliol.

Tercer intent fallit d'Espanya

L'intent fallit de Cuerpo de presidir l'Eurogrup se suma als de la socialista Nadia Calviño i el popular Luis de Guindos en els últims anys. Tot i que sovint, l'intent de presidir l'Europgrup acaba sent un trampolí cap a altres espais d'influència. Calviño va passar a ser la presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), que és el principal braç financer de la UE, i De Guindos el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE).

Cuerpo tot just fa un parell de setmanes que s'ha tret de sobre una de les patates calentes del mandat: l'opa del BBVA al Sabadell. El consell de ministres va fixar que les dues entitats hagin de tenir personalitat jurídica separada en la primera fase de la nova etapa; i Cuerpo va assegurar que no s'està "obstaculitzant" l'operació i que només es preserva l'interès general.

Guerra comercial

La reunió dels ministres de Finances de la zona euro es produeix en una setmana en què expira el termini perquè la Unió Europea i els Estats Units arribin a un acord comercial per donar resposta als aranzels impulsats pel president nord-americà, Donald Trump.

Sobre aquesta qüestió, Cuerpo ha apuntat que l'acord que es pugui assolir en les pròximes hores serà "de principis" i que caldran més converses per afinar la resta de detalls. Per altra banda, i davant les amenaces de Trump, el ministre espanyol ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a les empreses i indústries europees. "Que sàpiguen que els protegirem i que Europa té clar que cal avançar cap a un acord que sigui beneficiós per a tots", ha reiterat.