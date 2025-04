Sánchez defensa l'acostament amb la Xina davant les tensions amb els EUA: «No va contra ningú»

"La política exterior d'Espanya no va contra ningú, sinó a favor de l'entesa entre països, la defensa de l'ordre multilateral i el lliure comerç". És la resposta que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat a les crítiques del secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, va fer a la seva visita a la Xina. En una roda de premsa a Beijing després de reunir-se amb Xi Jinping, Sánchez ha insistit que cal trobar una "solució dialogada" a la crisi dels aranzels, i ha recordat que una relació positiva d'Europa amb els Estats Units no és incompatible amb estrènyer llaços amb altres blocs comercials com el gegant asiàtic. En aquest sentit, ha recordat que l'Estat és partidari d'un comerç internacional "basat en regles clares".

Sánchez ha tancat el seu viatge al Vietnam i la Xina en una roda de premsa on ha recordat que l'objectiu del govern espanyol en la visita a Beijing ha estat mantenir "l'impuls polític" en les relacions entre els dos països. En aquesta reunió, els dos governs han signat un nou pla d'acció bilateral amb quatre nous acords de cooperació. Dos en àmbits de ciència i tecnologia, un en matèria educativa, i un altre per impulsar la producció cinematogràfica. A més, Sánchez ha apuntat que els dos països impulsaran intercanvis culturals.

Els dos països també han signat un acord sobre productes sanitaris, medicaments i cosmètics, i dos sobre exportació de productes agrícoles i ramaders que engloben el sector porcí i les cireres. Segons Sánchez, amb aquests protocols "s'amplien les possibilitats perquè aquests productes puguin accedir al mercat xinès".

En aquest viatge, el president espanyol també s'ha reunit amb inversors xinesos. "Els hem traslladat que volem que aquestes inversions generin valor afegit i ocupació qualificada a l'Estat", ha dit. Segons ha apuntat, alguns ja tenen fortes inversions a l'Estat han mostrat un interès "madur" en fer aquest pas. En tot cas, Sánchez ha recordat que Espanya i Europa tenen un dèficit comercial "important" amb la Xina que "cal resoldre", i "no podem deixar que les tensions comercials s'interposin al potencial creixement de la nostra relació".

Pausa aranzelària

El viatge de Sánchez s'ha produït en un moment singular en les relacions entre els Estats Units i Europa. La congelació durant 90 dies dels aranzels anunciats per Donald Trump ha obtingut la mateixa resposta per part de la Comissió Europea. Sánchez ha apostat per una "solució dialogada". Ha insistit que la decisió de Trump de posposar l'entrada en vigor dels aranzels és una "porta oberta al diàleg". "Tenim 90 dies, i la voluntat de la Comissió Europea és la de dialogar en igualtat i provar d'arribar al millor acord possible per a les dues parts".

En aquest sentit, ha defensat la proposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, d'establir tarifes del 0%, i ha recordat que per ara Trump no ha aixecat els aranzels del 25% a l'acer i l'alumini europeu així com als vehicles europeus. "Serà una negociació intensa", ha afirmat.

Acostament UE-Xina

Segons Sánchez, el panorama mundial "fa urgent apostar per la cooperació, l'obertura i per ampliar la xarxa de relacions amb altres països i blocs regionals". També en l'àmbit europeu. "Espanya és partidària d'unes relacions entre la Unió Europea i la Xina més equilibrades, de trobar solucions dialogades a les nostres diferències, i d'una major cooperació en àmbits d'interès comú", ha afirmat.

Ara, ha dit, caldria aprofitar el cinquantè aniversari de l'establiment de relacions diplomàtiques entre la Unió Europea i la Xina per "avançar en aquesta relació" aprofitant la cimera entre els dos blocs que se celebrarà aquest any. A més, segons el president espanyol, el país asiàtic és un "soci imprescindible" a l'hora d'afrontar "els desafiaments globals" com la lluita contra l'emergència climàtica, el finançament del desenvolupament i la lluita contra la desigualtat.