El BBVA revisa a la baixa la previsió de creixement per la incertesa internacional

El BBVA rebaixa la previsió de creixement d’Espanya en 0,3 punts fins al 2,5%. El servei d’estudis del banc, BBVA Research, considera que la revisió de dades feta per l’INE, la moderació detectada en el consum públic i privat, i especialment la incidència de la incertesa internacional -que afecta les exportacions de béns i la inversió- expliquen aquesta revisió a la baixa.

Catalunya pot veure’s afectada per aquesta incertesa, ja que les seves exportacions de béns poden veure’s impactades. La solidesa del sector turístic, de totes maneres, pot fer que mantingui un diferencial de creixement positiu respecte a la mitjana estatal, assolint un 2,6%. En el cas de Madrid, la revisió és més moderada, amb un increment de les exportacions de serveis que podria establir un creixement també del 2,6%.

De cara al 2026, el servei d’estudis del banc basc retalla en una dècima l’increment del PIB, que seria de l’1,7%. En aquest cas, es deuria a la pèrdua d’impuls d’alguns motors de la demanda, així com als interrogants oberts per la política aranzelària de l’Administració Trump i la persistència de colls d’ampolla com són l’escassetat d’habitatge, l’afebliment del consum i la manca de sensibilitat en la inversió.

Amb tot, l’activitat econòmica continuarà sent robusta. Hi ha factors positius que ho apunten, com la reactivació del crèdit, les bones dades en ocupació i l’impuls que manté el sector turístic, així com el que suposa l’increment de la despesa en defensa.