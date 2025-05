La UE eleva el creixement del PIB espanyol fins al 2,6% el 2025 amb una exposició «limitada» als aranzels

La Comissió Europea (CE) ha elevat les previsions de creixement del producte interior brut (PIB) espanyol fins a un 2,6% per aquest 2025, en línia amb les estimacions del govern espanyol, i preveu una exposició "limitada" de l'economia als aranzels dels Estats Units. Així ho recull l'executiu en les previsions econòmiques de primavera, publicades aquest dilluns i que qualifiquen de "robust" el creixement d'Espanya el 2025. Pel que fa al 2026, Brussel·les modera el pronòstic i rebaixa fins al 2% l'increment del PIB. Quant al dèficit públic, la CE el situa en un 2,5% el 2026, que assoliria un any més tard que la previsió de l'executiu espanyol.

Brussel·les afirma així que l'augment del PIB espanyol continuarà sent "sòlid" el 2025, arribant al 2,6%, la mateixa dada publicada pel govern de Pedro Sánchez. En les darreres estimacions de la CE, fetes públiques la tardor passada, l'executiu comunitari situava el creixement de l'economia d'Espanya en un 2,3% pel 2025 i en un 2,1% el 2026. D'altra banda, en el conjunt de la Unió Europea, es preveu un creixement del PIB d'un 1,1% el 2025 i d'un 0,9% a la zona euro.

"Es preveu que l'activitat econòmica es vegi reforçada per la demanda interna, a causa del bon comportament del mercat laboral, que mantindrà el creixement del consum privat, i a l'enfortiment de la inversió prevista", apunta Brussel·les en l'informe. Amb aquestes dades, l'economia espanyola se situa entre que més creixen enguany a la UE. Per davant d'Espanya, lideren les previsions de creixement pel 2025 Malta (4,1%), Dinamarca (3,6%), Irlanda (3,4%), Polònia (3,3%), Croàcia (3,2%), Xipre (3%) i Lituània (2,8%).

Pel que fa al dèficit públic espanyol, la CE preveu una disminució de fins al 2,8% del PIB pel 2025 i descarta, així, arribar al 2,5% aquest any, un objectiu que sí que preveu assolir el govern espanyol. Segons Brussel·les, el dèficit de les administracions públiques espanyoles caurà al 2,5% l'any vinent, impulsat per la supressió gradual de les ajudes temporals per mitigar l'impacte dels preus energètics i la retirada de les mesures temporals introduïdes com a resposta a les inundacions provocades per la dana al País Valencià.

D'altra banda, les dades també apunten que Espanya continuarà liderant les taxes d'atur entre les economies de la UE. Segons l'informe de Brussel·les, l'atur se situarà en un 10,4% el 2025 a l'estat espanyol, per sobre de la mitjana de la zona euro (6,3%) i de la Unió Europea (5,9%). Així mateix, la previsió de creixement de l'ocupació creix fins al 2,1% el 2025, mentre que s'espera que caigui a un 1,6% el 2026.