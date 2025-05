El Cercle demana més integració europea davant Trump

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha repassat la situació geopolítica per l'arribada de Donald Trump, que exigeix una “reflexió profunda” per part d'Europa. Decidir si vol ser un actor rellevant o un rol secundari. “L'única solució possible és aprofundir en el procés d'integració sobre bases una mica diferents”, ha assenyalat Guardiola. Això passa per una política de defensa i seguretat “pròpia” malgrat la dependència històrica. “Una defensa autònoma portarà temps i recursos”, ha dit, i ha demanat incrementar la inversió a l'OTAN i cedir sobirania cap a estructures europees conjuntes. En aquest sentit, ha lamentat la falta de lideratge en aquesta qüestió, malgrat que una majoria de la ciutadania és favorable a augmentar la despesa en defensa. Guardiola ha ressaltat també la importància de la dinamització econòmica i ha tancat files amb els informes Letta i Draghi, assumits per la Comissió Europea. “Caldran decisions políticament complexes”, ha afirmat. Des del Cercle han alertat que el moment és “greu” però Europa compta amb “actius valuoses” per fer-hi front. “Hem de reformar el projecte d'Europa i això passa per preservar els valors propis de la Unió Europea”, ha indicat.