El Govern dona via lliure a l'ICF per donar préstecs a les empreses afectades pels aranzels de Trump

La Generalitat ha donat llum verda perquè se signi el conveni amb l’Institut Català de Finances (ICF) per impulsar una línia de préstecs bonificats a empreses afectades pels aranzels dels Estats Units. L’ICF aportarà, mitjançant recursos propis, 50 milions d’euros i el Departament d’Economia i Finances hi destinarà 4,1 milions per bonificar els interessos per sota del cost de mercat. La voluntat de l’executiu català és que s’activi “en les properes setmanes”, ja que la banca pública per ara està rebent sol·licituds de les companyies. La mesura s’emmarca en el Pla defensa de la Catalunya de Tothom (Pla Responem), que contempla una sèrie d’ajudes com ara avals i crèdits amb interessos bonificats per necessitats de circulants i inversions.