El govern espanyol estudia la retirada d'oli d'oliva per evitar l'excés d'oferta

El govern espanyol prepara una norma per a la retirada obligatòria d'una part de la producció d'oli d'oliva per al pròxim període 2025-2026. L'objectiu que es vol aconseguir és reduir l'oferta i així evitar una caiguda del preu que poden desestabilitzar el mercat.

Aquesta mesura s'empara sota el paraigua europeu. Concretament, l'article 167 del reglament europeu sobre l'organització comuna de mercats agraris, que permet als estats membres "establir normes de comercialització per a regular l'oferta amb la finalitat de millorar la situació del mercat en un moment determinat". Amb això, el Ministeri d'agricultura, pesca i alimentació va desenvolupar aquest article amb un reial decret i ha iniciat l'elaboració d'una norma que regula la retirada obligatòria de producció per a equilibrar preus en cas d'una collita elevada.

El departament que dirigeix Luis Planas té previst aprovar la norma abans del 31 d'octubre per si és necessari aplicar-la a la pròxima campanya. El producte retirat podrà "guardar-se fins a la campanya següent o vendre's per a un ús no alimentari".

"Després de dues campanyes de baixa producció, s'ha recuperat la normalitat productiva l'any 2024-2025, on s'han superat els 1,4 milions de tones", explica el ministeri de Planas. Això "podria suposar un augment de l'oferta d'aquest producte i generaria una desestabilització dels mercats", argumenten. Tot i la possible aprovació de la norma no significa que s'hagi d'aplicar, dependrà de com evolucioni la campanya.

Retirades obligatòries i no voluntàries

Existeixen diversos mètodes per evitar la sobreoferta de l'oli en el mercat, com l'autoregulació voluntària de les cooperatives o l'emmagatzematge privat. De fet, el mecanisme d'emmagatzematge privat ja es va emprar l'any 2020, quan la UE va autoritzar la retirada de 150.000 tones d'oli.

Aquest tipus de mecanisme voluntari l'ha d'autoritzar la Comissió Europea i, a canvi, els treballadors i empresaris del sector reben ajuts econòmics. Per exemple, l'any 2020, es van repartir 24 milions d'euros en forma d'ajuda al sector de l'oli.

El sector de l'oli, a favor

En aquest cas espanyol, la retirada seria obligatòria i el sector hi està d'acord. Justifiquen que beneficia al productor perquè tingui com a mínim coberts els costos de producció quan hi ha una alta collita. Opinen que ha de servir per estabilitzar el preu perquè no pot ser que l'especulació vagi al seu aire.