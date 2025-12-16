16 de desembre de 2025

El govern espanyol aprova l'addenda de 1.000 milions que invertirà junt a la Generalitat en el sincrotró Alba

El consell de ministres ha aprovat l'addenda al conveni i la ministra de Ciència contraposa l'esforç fet en ciències de la salut amb la "mala gestió" delatada en les proves de cribratge en comunitats governades pel PP

Publicat el 16 de desembre de 2025 a les 14:37
Actualitzat el 16 de desembre de 2025 a les 14:41

L’executiu no vol donar cap senyal d’esgotament. La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha anunciat que el consell de ministres ha aprovat aquest dimarts la nova addenda al conveni amb la Generalitat per invertir en el sincrotró Alba. En els propers 15 anys, s'hi invertiran 1.000 milions d'euros, al 50%. L'acord s'havia fet públic el setembre passat i avui s'ha formalitzat. 

La ministra ha destacat que a l’estat espanyol, la inversió en I+D s’ha incrementat per davant de la resta de països de la UE. Morant ha assenyalat que “el nostre talent necessita les millors infraestructures” i ha destacat que Alba dona cobertura a tota la comunitat científica, explicant les potencialitats d'aquest accelerador de partícules que permet conèixer millor la matèria per aplicar noves fórmules per aplicacions en energia o tractaments per al càncer. Té la seu a Cerdanyola del Vallès, perquè l’estructura doni el salt de tercera a quarta generació.

L’executiu ha aprovat igualment la convocatòria 2026 de l’Acció Estratègica en Salut de l’Institut Carles III (ISCIII) per 152 milions. Es tracta de la principal convocatòria per finançar la recerca biomèdica i en ciències de la salut. També s'ha aprovat el Programa Estratègic de Salut d’Avantguarda que dona continuïtat al PERTE per a aquest àmbit. 

Morant s’ha referit a l’esforç fet per l’executiu en tot el referent a la ciència i ha aprofitat per al·ludir als casos de mala gestió dels cribratges per càncer que s’han produït a Andalusia: “El govern destina molts recursos a disposar de sistemes tecnològics de predicció, però no s'han de gestionar malament, han d’estar en mans de bons gestors per protegir la vida de tantes persones”, en referència a la incompetència dels governs del PP. 

 

