El Gremi d'Hotels alerta que l'augment de la taxa turística pot incrementar fins a 600.000 euros el cost del MWC

Els hotels contra l'augment de la taxa turística. El president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, ha advertit que el seu augment, que s’ha de debatre al Parlament , pot variar el cost del Mobile World Congress (MWC) de 400.000 euros a 600.000.\r\n\r\nClos ha dit que aquest impost “no té una càrrega tan asfixiant” en el turista d’un parell de dies que en l'assistent a un congrés. El directiu ha reclamat “una visió continguda del turisme per no asfixiar-lo”. El president de l’associació ha presentat els resultats del sector i les perspectives i ha concretat que l’ocupació va créixer lleument a l’estiu (juliol i agost), fins al 86,5%. Pel que fa als preus, van baixar dos euros, de 193,7 a 191,6. Ho ha atribuït a un “factor important” com són les reserves d’última hora.\r\n