Sánchez es compromet a complir tots els acords amb Junts després de les amenaces de trencament

Amb les imatges de l'última etapa de La Vuelta encara presents, Pedro Sánchez s'ha sotmès aquest dimecres -i per segona setmana consecutiva- a la sessió de control al Congrés dels Diputats. Després de l'intercanvi habitual amb Alberto Núñez Feijóo, cap de files del PP, els acords amb Junts han tingut pes específic en la jornada parlamentària. Després de les noves amenaces de trencament per part del partit de Carles Puigdemont, Sánchez s'ha compromès amb complir l'entesa signada a Brussel·les el 2023. També ha desitjat que l'amnistia, bloquejada pel Tribunal Suprem i pendent del Tribunal Constitucional, sigui aplicada a tots els protagonistes de la tardor del 2017.
"Com que no té pressupostos, alimenta barricades", ha indicat Feijóo, en referència a les protestes propalestines animades per Sánchez. "Vostè no defensa cap causa noble, només vol tapar les seves vergonyes", ha remarcat el líder del PP, que li ha retret -una vegada més- que faci servir "cortines de fum" per no parlar dels casos de corrupció, als quals ha assimilat amb una "inestabilitat populista". "Sé que tinc poc èxit, però escolti què diu el grup de treball de l'ONU que diu que hi ha un genocidi a Israel, o els estudis que consideren que el 82% de la ciutadania pensa el mateix", ha ressaltat el president del govern espanyol en la rèplica. "Governem i no insultem", ha volgut resumir.
Feijóo ha considerat "evident" que a Sánchez "no li importa" el Congrés, i després ja s'ha posat a parlar sobre Gaza. "Qui bombardeja és el govern d'Israel, no el poble d'Israel al qual vostè ha condemat. Hamàs és una organització terrorista, i a vostè l'han felicitat dues vegades", ha indicat el dirigent del PP, poc avesat a tractar qüestions internacionals. "Per salvar el poder, vostè pactaria fins i tot amb Benjamin Netanyahu", ha determinat Feijóo. El president del govern espanyol ha insistit en la idea que li preocupa l'estabilitat dels funcionaris i també els baixos registres que està tenint la prima de risc, que es va convertir en un maldecap durant l'etapa de Mariano Rajoy a la Moncloa.
Quan ha estat el torn de Nogueras, el debat ha canviat de to: habitatge, Rodalies i necessitats socials. "Com justifiquen el bloqueig a les propostes que Junts ha posat sobre la taula per solucionar aquests problemes?", ha preguntat la portaveu de Junts al Congrés. Sánchez ha tret pit de les transferències del model de finançament cap a Catalunya, i també dels fons europeus destinats al país. "Estem compromesos amb els catalans", ha insistit el líder del PSOE. En el torn de rèplica, Nogueras ha lamentat l'existència de delinqüents multireincidents, o bé les ajudes al lloguer anunciades aquesta setmana. "És el moment de la història que més xuclen els ciutadans de Catalunya", ha indicat.
"Creu que podrà continuar governant?", s'ha preguntat la portaveu de Junts a Madrid. En habitatge, Sánchez ha indicat que comparteixen el diagnòstic sobre la preocupació que suposa el preu del lloguer i el "frau" que existeix en els pisos turístics. "Hem fet créixer un 63% la construcció d'habitatge protegit", ha remarcat. Segons el president del govern espanyol, s'està contenint el cost de l'habitatge. "Estem complint amb l'Acord de Brussel·les i amb el full de ruta marcat amb el seu grup parlamentari", ha remarcat Sánchez, que ha desitjat que l'amnistia pugui ser aplicada a tots els implicats en els fets del 2017 -Puigdemont inclòs- i que el català sigui oficial a Europa. De moment, està enquistat.