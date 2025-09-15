Nou avís de Carles Puigdemont: trencarà amb el PSOE si no alinea Illa amb l'Acord de Brussel·les

Si Pedro Sánchez no aconsegueix alinear Salvador Illa amb l'Acord de Brussel·les que va permetre investir el president del govern espanyol, l'aliança entre Junts i el PSOE es trencarà. Aquest és l'avís que ha verbalitzat aquest dilluns la portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, en una roda de premsa des de Waterloo, on els diputats de la formació independentista s'han citat per arrencar el curs polític . "Al debat de política general hi passaran coses que no han passat fins ara", ha determinat Sales. És la primera vegada que Junts vincula les dues legislatures -al Parlament i al Congrés dels Diputats- a l'espera de decidir el futur del pacte amb el PSOE, encara vigent a Madrid .
"No hi haurà normalitat mentre Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig no puguin tornar a Catalunya", ha indicat Sales, que també ha denunciat una "anormalitat generalitzada" des de tots els punts de vista. "Es tracta del Govern de la mala gestió, de la desnacionalització i dels incompliments", ha remarcat la portaveu parlamentària de Junts, que també ha lamentat la pressió fiscal i com la burocràcia "ofega" sectors. "Per això, com a única alternativa al PSC, estem treballant un pla de xoc perquè Catalunya ha tocat fons en molts àmbits", ha determinat Sales. Aquest pla es presentarà en el debat de política general, que se celebrarà la primera setmana d'octubre al Parlament.
En aquest sentit, hi haurà iniciatives sobre finançament -en la línia del concert econòmic-, sobre la llengua, sobre infraestructures i també amb plantejaments per fer front a reptes com l'habitatge, la demografia, l'estat del benestar i la cohesió social. "Al debat de política general hi passaran coses que no han passat fins ara. No es pot construir a Suïssa i destruir a Catalunya. No tolerarem més que el PSC torpedini l'Acord de Brussel·les. Els socialistes ja han votat amb PP i Vox més de vuitanta vegades al Parlament, i això no és compatible amb l'entesa amb el PSOE. El debat de política general ha de servir per acabar amb doble discurs", ha indicat la portaveu parlamentària.
"O s'alineen les estratègies, o no hi haurà més camí en aquesta direcció", ha indicat la dirigent. Sales ha indicat que es faran servir les 22 propostes de resolució -de tres punts cadascuna- per teixir propostes que tenen a veure amb el programa electoral i l'Acord de Brussel·les. "Sense triangular bé, haurem de prendre una decisió", ha apuntat la portaveu parlamentària. La referència a Suïssa té a veure amb la negociació internacional que hi ha oberta amb el PSOE, amb un protagonisme cada vegada més elevat per a José Luis Rodríguez Zapatero des que Santos Cerdán va entrar a la presó de Soto del Real. Sánchez, en tot cas, no té garantida l'estabilitat al Congrés dels Diputats.