Les pimes generen el 60% de la riquesa a Catalunya, però reculen davant les grans empreses

Les pimes catalanes continuen sent el gran tractor de l'economia. Durant el 2023, van aportar el 60,4% del valor afegit brut (VAB) i van representar el 66,2% de l'ocupació de Catalunya. Són dades de l'Anuari de la Pime Catalana 2025 que la patronal Pimec ha presentat aquest dimecres. Però lnforme constata que, malgrat que les petites i mitjanes empreses van continuar generant més d'un 60% de la riquesa i van recuperar els nivells prepandèmia, aquestes van perdre pes en favor de la gran empresa, en la línia de la tendència observada a nivell global.
L'anuari analitza dades dipositades al registre mercantil de més de 76.000 companyies i manté que les pimes són el gran motor de la producció. L'anuari assenyala que el teixit de petites i mitjanes empreses a Catalunya va créixer un 0,4% respecte de l'exercici anterior, fins a arribar a les 535.188 empreses; i l'ocupació va augmentar un 3,3%, amb una ocupació de 2.091.287 persones.
Oriol Amat, que ha presentat l'anuari com a president de l'Observatori de l'entitat, ha assegurat que "Catalunya és un país de pimes, sí, però la gran empresa cada vegada agafa una part més important de la riquesa". Amat ha subratllat el "procés de concentració" del VAB en la gran empresa.
Pimec, com fan totes les patronals, ha insistit en la productivitat. El document xifra la caiguda en el conjunt de l'economia en el 2,2% i ho ha fet de manera menys acusada en la pime que en la gran empresa. En concret, en les pimes va caure un 0,7%, mentre que en les grans empreses un 5,8%. És en aquest punt on la patronal ha reiterat que hi ha un "repte" i ha apostat per potenciar els sectors amb més valor afegit, com la indústria.
El document també indica que les vendes per empresa van augmentar un 6,1% i la previsió és que aquest ritme de creixement s'alenteixi fins al 2,8% el 2024 i el 3,1% el 2025. Pel que fa a la rendibilitat, es va situar en el 7,7%; i la grandària mitjana de les empreses es va incrementar lleugerament, passant de 3,8 a 3,9 persones ocupades per pime.
Cañete: "Si no entrem al CES, anirem als tribunals"
El president de Pimec, Antoni Cañete, s'ha mostrat contundent sobre l'entrada de la patronal en el Consell Econòmic i Social (CES). El dirigent patronal ha assegurat que es plantegen anar als tribunals si no entren en el CES abans de finals d'any. "Si no passa, prendrem les decisions que siguin necessàries", ha afirmat. Així mateix, ha recordat que l'organisme "està caducat" des de principis d'aquest any.
"Tenim l'obligació per llei, el dret i el deure d'entrar en el CES", ha sentenciat. De fet, el consell de ministres va aprovar fa un any la seva entrada en l'organisme, on hi han de ser presents les organitzacions empresarials considerades representatives en els àmbits autonòmics. Però fins ara, les patronals CEOE i Cepyme s'han oposat a la seva presència.