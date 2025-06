Pimec empeny Illa i el món econòmic per una gestió catalana del Prat

La patronal Pimec ha celebrat aquest dijous la 38 edició dels Premis 2025 que atorga anualment. Ho ha fet en ple terrabastall polític a Madrid, després de la dimissió abrupta del número tres del PSOE, Santos Cerdán, empastifat per la trama Koldo. L’acte ha estat presidit per Salvador Illa, que ha escoltat el president de Pimec, Antoni Cañete, reclamant una gestió catalana de l’aeroport.

Antoni Cañete ha saludat la proposta d’Illa per al Prat: “Un aeroport amb mirada intercontinental és una bona notícia per a les pimes i per a la competitivitat del país. Però alhora, volem deixar clar que una infraestructura d’aquesta envergadura només serà un èxit si compta amb una governança compartida, transparent i eficient, on participin totes les administracions i les organitzacions empresarials representatives”.

Cañete ha aplaudit que el pla d’Illa tingui una visió d'àrea aeroportuària, “recollint així les reivindicacions de Pimec: fer de l'aeroport del Prat una infraestructura estratègicament ben connectada amb el món, al servei del teixit productiu i del futur econòmic de Catalunya”. L’aposta de Pimec per una “governança mancomunada” és també la d’altres entitats econòmiques, aplegades en el G-8, amb Fira de Barcelona, el Cercle d’Economia o la Cambra de Comerç.

Valoració del primer mandat

Antoni Cañete, que acaba de ser reelegit, ha posat en valor els objectius assolits en el seu primer mandat, especialment situar les pimes en el “pont de comandament” on es prenen les decisions de política econòmica, amb l’accés al Consell Econòmic i Social (CES), el Consell Estatal de la Pime i la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius. També ha destacat el treball fet perquè les pimes tinguin “veu pròpia” en el diàleg social, recordant que Pimec ha estat un dels impulsors de Conpymes.

El president de Pimec ha recordat que l’entitat ha estat designada com a nova membre del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE). Durant els propers cinc anys, seran l’única veu de les pimes a Europa dins del Grup I, el grup de l’empresariat. El dirigent empresarial ha destacat l’esforç fet per a la reducció d’un 20% de l’impost de societats.

Antoni Cañete ha refermat l’oposició de Pimec a la reducció de jornada laboral, reclamant l’aplicació transitòria d’aquesta mesura -abanderada per la Vicepresidenta Yolanda Díaz- per facilitar l’adaptació progressiva, així com una compensació equilibrada dels costos que se’n derivin. Cañete ha considerat que aquesta mesura, tal com està plantejada, es fa al marge dels interessos de les pimes i suposa “un fracàs per al diàleg social”.

Illa: "Cal agafar perspectiva tocant de peus a terra"

El president Salvador Illa s'ha referit als esdeveniments polítics d'avui, assenyalant que ha estat un dia "intens". Ha reflexionat en favor d'una triple perspectiva, esmentant el 40 aniversari de l'entrada a la Unió Europea i s'ha preguntat si "hi ha ara més drets que aleshores?, estem millor o no?". Ha citat el projecte de Port Aventura, que en el seu moment va despertar fortes crítiques: "Ha valgut la pena?", fent una referència sobre el projecte del Govern sobre el Prat.

Finalment, ha parlat de la situació econòmica, millor que la dels països de l'entorn. "Cal agafar perspectiva tocant de peus a terra", ha dit, "hi ha elements d'incertesa, és segur, però ens cal posar perspectiva". Ha demanat "actitud de compromís amb el país" i posar en valor allò que s'ha fet conjuntament, advertint de "no posar en risc l'estabilitat de les institucions". Ha discrepat cordialment d'un dels premiats, Amancio López, que abans s'havia queixat del poc reconeixement que tenen els empresaris: "Jo no ho percebo".

Ha pres nota de l'oposició de Pimec a l'opa hostil i ha recordat que ell també ha expressat la seva opinió, però ho ha aprofitat per dir que el Govern també té el dret d'intervenir per propugnar "una prosperitat compartida", tot afirmant que si està bé intervenir davant de l'opa també ho és intervenir per garantir l'habitatge".

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha saludat els assistents tot recordant que el Palau Sant Jordi serà precisament "l'epicentre de la gran transformació" que viurà Montjuïc. Collboni ha elogiat el paper jugat per les pimes i ha pronunciat unes paraules en castellà per donar la benvinguda als qui venen "de la resta d'Espanya".

Oposició a l’opa

El líder de Pimec ha subratllat altre cop el rebuig de l’organització a l’opa hostil llançada pel BBVA contra el Banc Sabadell. Abans de retre homenatge al president del banc vallesà, Josep Oliu, present a la sala, ha assenyalat que “aquesta operació no només afecta la competència i l’accés al crèdit, sinó que també impacta socialment. Perdre el Sabadell és perdre un actor de país”. Cañete ha emfasitzat que Pimec es va posicionar des del començament enfront de l'opa hostil, "sense ambigüitats".

L’organització empresarial ha atorgat els premis Valors al Desenvolupament Sostenible (a la vallesana Escuder); a la Qualitat Lingüística Empresarial (a l’empresa especialitzada en educació Funbrain) i a la Pime més Competitiva en les categories de micro (Pymelegal), petita (CA Sports Marketing) i mitjana empresa (Skin Tech Pharma Group).

En el decurs de l’acte també s’han lliurat altres distincions: Reconeixement CaixaBank - Fundació Pimec a la Segona Oportunitat Empresarial (per a Bibiana Muré, de Marigel); Premi Catalunya Internacional a la Projecció Empresarial Catalana (a la cooperativa Cadí); i com a novetat, els Reconeixements Pimes Plus (a l’hoteler Amancio López) i a l’Activisme Empresarial.