El Parlament Europeu obre la porta a tombar l'acord pels aranzels amb Trump

El Parlament Europeu avisa que intentarà modificar l'acord entre la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i el president dels Estats Units, Donald Trump, sobre els aranzels. El president del comitè de Comerç Internacional del Parlament Europeu, Bernd Lange, ha assegurat aquest dimarts en una roda de premsa que l’acord aranzelari amb Washington "no dona ni seguretat ni predictibilitat".
Lange ha avançat que el Parlament haurà de tramitar ara la proposta legislativa per reduir els aranzels a productes nord-americans, però ha avisat que es presentaran esmenes. També ha criticat que les negociacions “no van ser normals” i que es van fer sense el control democràtic habitual. El president del comitè ha avisat que el pacte amb Trump "no és legalment vinculant ni un acord de comerç normal". "És només un pacte en un hotel específic d'Escòcia", ha advertit Lange.
L'eurodiputat també s'ha queixat que només dues setmanes després del pacte, l'administració nord-americana va incloure uns 400 productes sota el ventall dels aranzels de l'acer i l'alumini, excloent-los de facto del 15% acordat.
Això no és els EUA
El president del comitè ha defensat el procés legislatiu a la Unió Europea, remarcant que aquesta és una "gran diferència" amb els Estats Units. "Aquí no es tracta de la decisió d'una sola persona, tenim un procés democràtic", ha apuntat, remarcant que la negociació es va fer sense un mandat de la cambra. "Pot ser que tinguem visions diferents de les de la presidenta de la Comissió", ha afegit.
En aquest sentit, Lange ha advertit que en cap cas hi haurà una "acceleració" del procés legislatiu europeu per acontentar Washington i ha anticipat que es faran "esmenes". El responsable del comitè de Comerç Internacional ha dit que altres comitès de l'Eurocambra, com el d'Agricultura, probablement també voldran dir la seva sobre el pacte amb els EUA.
"Perquè hauríem de donar aranzels zero per a les motos nord-americanes sabent que ara un productor europeu no només haurà de pagar un 15%, sinó també es veurà afectat pels gravàmens de l'acer i l'alumini?", ha preguntat.
Lange també ha dit que es garantirà que la proposta sigui compatible amb la normativa de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i ha criticat també que l’executiu comunitari tanqués l’acord sense mandat ni debat previ a l’hemicicle. A més, ha qualificat els compromisos de compra previstos al pacte -750.000 milions de dòlars en energia en tres anys- com a "gens realista". "Al final, els grups polítics hauran de decidir si poden adoptar-ho o no", ha apuntat Lange, obrint així la porta a què la cambra pugui, fins i tot, tombar el pacte.