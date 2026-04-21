El Sindicat de Llogateres veu «ridícul» el pla estatal d'habitatge

El Sindicat de Llogateres ha assegurat que el pla estatal d'habitatge, aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres, té "un nivell d'ambició ridícul". El portaveu de l'entitat, Enric Aragonès, ha afirmat que, del pressupost plurianual de 7.000 milions d'euros, "només es destinen 336 milions a habitatge protegit" i ha criticat que en la construcció d'habitatge protegit "s'aposta per un model de concertació amb grans immobiliàries i empreses privades amb afany de lucre". Aragonès també ha remarcat que la proposta deixa fora les persones amb menys ingressos.\r\n\r\nL'entitat ha lamentat, a més, que la despesa en creació i compra d'habitatge de protecció representarà "un 1% de la despesa militar" i ha subratllat que cal "redoblar" la inversió pública en habitatge protegit. Així, la Confederació de Sindicats de Llogateres ha reclamat una gestió totalment pública de l'habitatge públic, garantir-hi l'accés universal amb preus progressius, reconèixer drets sindicals a les persones llogateres -com ara la negociació col·lectiva-, i apostar només per habitatge públic de lloguer o cessió d'ús, mai de venda.\r\n