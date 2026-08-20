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El SOC promou la inserció laboral amb cursos de català

Economia

  • Un grup de treballadors del sector de la construcció arrerglant un desaigüe a la plaça del Rei

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Publicat el 20 d’agost de 2026 a les 12:59
Actualitzat el 20 d’agost de 2026 a les 13:02

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha renovat el conveni amb el Consell General de Cambres i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per afavorir la inserció laboral. El primer gestionarà les pràctiques professionals a empreses vinculades als cursos formatius, reforçant el caràcter dual dels ensenyaments. En total s’hi destinaran 283.000 euros.

D’altra banda, s’ha renovat el programa Aprèn.cat per millorar el nivell de català, que organitzarà 63 cursos amb gairebé un miler de participants i una inversió de mig milió d’euros. Aquesta col·laboració té l’objectiu de promoure l’ús del català i millorar l’accés al mercat laboral.

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