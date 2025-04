Els conductors de VTC demanen al Govern que els “escolti” abans de portar la nova llei al Parlament

Una marxa lenta de vehicles VTC ha recorregut aquest divendres els carrers de Barcelona per reclamar al Govern que els “escolti”, abans de portar al Parlament el projecte de llei de transport de persones en vehicles de fins a nou places.

Representants del sector denuncien que s’han assabentat del projecte per tercers i, en tot cas, estimen que aquest “deixaria sense feina uns 4.000 conductors” que actualment operen a Barcelona.

Per això han exigit reunir-se amb l’executiu abans de la tramitació parlamentària, previsiblement a finals d’abril. La marxa ha sortit de la plaça de les Drassanes i ha acabat a prop de la seu del departament de Territori i Sostenibilitat, on inicialment estava previst que es fes entrega de les seves reclamacions.

"Som 4.000 treballadors i no entenem per què no se’ns té en compte per negociar aquesta normativa; en tot cas, que ens deixin treballar, facin la llei que hagin de fer”, ha demanat José María Cazallas, secretari d'organització i administració del sindicat SLT.

La idea de la llei, segons el Departament de Territori, és posar "limitacions al vehicle privat", és a dir, als VTC, i que el taxi passi a ser considerat un "servei econòmic d'interès general".

Dimecres, el portaveu del sindicat del taxi Elite Taxi, Tito Álvarez, va suggerir des del Parlament que, pel que fa al conflicte amb plataformes com Uber o Cabify, s'estableixi una quota de conductors atenent la sentència europea que permet restringir la competència "per raons d'imperiosa necessitat" en aspectes com l'ocupació de l'espai públic o la preservació del medi ambient.