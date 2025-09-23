Els empresaris catalans i valencians collen pel Corredor Mediterrani: «És urgent»

“El Corredor avança, però no al ritme que voldríem”. El president de la patronal valenciana, Enrique Boluda, ha resumit la percepció en el món econòmic sobre l’estat de la infraestructura. Només el 36% de la infraestructura està en servei, tot i que el 100% de l’obra es troba, com a mínim, en fase d’estudi. Això és el que s’ha plasmat en la Trobada Empresarial pel Corredor Mediterrani que s’ha fet avui a Foment del Treball i on el seu president, Josep Sánchez Llibre, ha obert un altre front per impulsar l’obra: la seva transcendència en un moment d’urgències geopolítiques per Europa.
Sánchez Llibre ha assenyalat que el projecte permetrà una major connexió entre tots els ports del Corredor Mediterrani en un context en què és necessari la màxima facilitat de transports i comunicació de material de seguretat i defensa. Ja hi ha analistes del món de la defensa que han subratllat el pes de la infraestructura en el terreny de la defensa.
Xavier Lluch, un dels màxims experts en el projecte, ha subratllat la rellevància de la infraestructura, amb un territori entre Tarragona i Barcelona que és el tercer hub de connexions ferroviàries més rellevant de la Unió Europea, només per darrera de la conca del Ruhr i la Llombardia. Lluch ha dibuixat el mapa de l’obra “Les obres van avançant, però amb retard, i els retards són importants perquè les companyies necessiten garanties per fer les seves inversions”.
Lluch ha destacat l’estat de l’estació de la Llagosta, que podria entrar en funcionament a l’inici de l’any que ve, i l’estació de la Sagrera, encara sense data d’inici però que ja ofereix serveis que permeten descongestionar una mica el node de Sants. Però, en resum, l’obra no avança amb el ritme necessari. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha recordat que les obres van estar paralitzades durant anys per la crisi econòmica: “No s’ha tingut en compte la vertebració econòmica del Corredor i ha primat més el model de radialitat entorn Madrid”.
Mar Alarcón, cofundadora i socia de Moodin Policy, Xavier Lluch, tècnic col·laborador del Moviment Vull Corredor, i Agnès Noguera, vicepresidenta de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), han conversat amb Sánchez Llibre en una taula que ha denunciat la “manca de voluntat política” en l’obra fins que la infraestructura es va començar a desbloquejar amb el ministre Íñigo de la Serna i després va avançar gràcies a la pressió de la societat civil.
Agnès Noguera ha afirmat el valor que ha tingut la unitat empresarial, amb el Moviment Vull Corredor, i la capacitat que s’ha tingut perquè el projecte hagi estat compartit per tota la societat, el que ha decantat la voluntat política perquè el Corredor Mediterrani sigui una realitat.
Que un empresari pugui dur la seva mercaderia des d’Algesires fins a la frontera podria ser possible el 2030, però Xavier Lluch ha matisat que la clau està en l’eficàcia que ofereixi el sistema sense entrebancs ni colls d’ampolla, i que descongestioni el transport per carretera. Sánchez Llibre ha emfasitzat en els problemes de l’economia europea pel que fa a la productivitat, si es compara amb els Estats Units, i que el Corredor podria suposar fins a un increment de la productivitat de l’entorn del 4% pel que fa a les empreses de l’arc mediterrani.
Resten incògnites més enllà del ritme de les obres. No és la més petita el paper que ha de fer el govern francès, com ha apuntat el president de Foment: “Ens podem trobar en una situació en què nosaltres fem els deures i França no hagi fet els seus”. La valenciana Agnès Noguera ha considerat que, en tot cas, el Corredor té un aliat potent més enllà de la frontera: Brussel·les. La propera cita és a València, on la patronal prepara un acte multitudinari de reivindicació del Corredor, al Roig Arena.